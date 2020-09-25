Афиша на выходные: Отправляемся в прошлое и любуемся керамикой

Интерьеры нового музея погружают в XIX век. Фото: https://www.instagram.com/dom_kotelnikova/

С 22 по 27 сентября в Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского отпразднуют День тигра. В эти дни благовещенским детям и подросткам покажут театрализованное представление, а также проведут для них экскурсию.

- Идея отмечать День тигра принадлежит писателю и охотоведу Владимиру Тройнину, - рассказывают в музее. - Амурский тигр - самая крупная кошка планеты, по силе и мощи не имеющая себе равных в мировой фауне, символ богатства и величия нетронутой природы. Только ему, единственному из рода Panthera, не страшны снега, морозы и таежные дебри. Но – страшны браконьеры, лесные пожары и вырубки леса, которые нещадно сокращают места их традиционного обитания и кормовую базу.

Чтобы рассказать о краснокнижном звере, в музее организованы:

Театрализованное познавательно-игровое мероприятие «О тигре и тигрятах для самых маленьких ребят» (6+). Оно проводится в залах отдела природы, а также на выезде (на территории детского сада или школы). На этот необычный праздник в гости к детям приходят главные действующие лица: путешественник, хозяин амурской тайги тигр Амба и его приятель бурый медведь Топтыгин. Вместе герои проводят веселые игры, неслышно пробираясь по «тигриной тропе» к добыче или «ловят рыбу» в реке, отгадывают загадки, рисуют. В конце праздника тигр знакомит ребят со своими соседями по месту обитания. Стоимость мероприятия – 200 рублей.

Музейный урок-экскурсия «По следам амурского тигра» (12+). Проводится в залах отдела природы. Здесь учащиеся знакомятся с амурским тигром и некоторыми видами животного мира Красной книги Амурской области, выявляют причины сокращения численности многих видов животных и возможные способы их решения. В конце экскурсии подросткам покажут документальный фильм о владыке Приморской тайги. Стоимость экскурсии - 100 рублей.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165, тел. для записи: 77-53-83, 77-34-14

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Пой, круг гончарный!

Благовещенцев зовут на выставку керамики

Самобытная керамика семьи Гуцан стоит того, чтобы ее увидеть. Фото: АОДНТ

В амурской столице открылась персональная выставка керамики супругов Сергея и Любови Гуцан и их дочери Юлии Соколовой «Песни гончарного круга». Это важное событие в культурной жизни региона, так как семья Гуцан - талантливые и самобытные мастера, керамика которых признана объектом нематериального культурного наследия Приамурья. Выставку они организуют впервые за 10 лет.

- Выставка объединяет более 200 художественных и утилитарных работ: изделия ландшафтной, интерьерной керамики, кувшины всевозможных размеров и форм, горшки, чаши, миски, декоративные тарелки и вазы, светильники и подсвечники, различные сувениры, - рассказывают в Амурском областном доме народного творчества, где проходит выставка. - Авторские изделия декорированы росписью, орнаментом, лепниной, цветной глазурью, а также жидкими глинами – ангобами, обработаны в технике лощения – полировки без использования глазури. Отдельные работы выполнены в технике кракле, которая придает им столь притягательный дух «старины», и в технике сграффито (с итальянского «выцарапанный»), позволяющей достигать яркого декоративного эффекта.

Интерьер выставочного пространства АОДНТ с преобладанием натуральных материалов – дерева, текстиля, изделий из обработанной глины, а также яркие краски осеннего декора - еще более усиливает впечатление от экспозиции, создавая прекрасное настроение и подчеркивая связь искусства амурских мастеров с традициями славянской культуры.

Выставка сейчас работает в режиме онлайн, посмотреть работы можно в аккаунтах АОДНТ в «Инстаграме», «ВКонтакте» и на YouTube-канале.

Амурский областной дом народного творчества

ул. Ленина, 167

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КСТАТИ

Билет на тематическую экскурсию «Из истории городского быта» в музейно-выставочном центре «Дом И.А. Котельникова» ближайшие три субботы будет стоить всего 100 рублей, а для детей до 7 лет и вовсе окажется бесплатным. Всё потому, что Амурский областной краеведческий музей участвует в программе «Европейские дни наследия».

На экскурсии посетителям музея расскажут об архитектуре и истории здания, расположенного на углу ул. Набережной (Краснофлотской) и Мастерской (Шевченко), построенного в 1890-е годы, и его владельце — потомственном почётном гражданине, купце 2-й гильдии, основателе семейного дела, золотопромышленнике Иннокентии Александровиче Котельникове (1842 - 1900). Коллекция предметов быта из фондов музея воссоздаёт типичный интерьер купеческого дома конца XIX – начала ХХ веков.

Экскурсии проходят по субботам в 14.00. Запись по телефону: 49-44-10.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

«Туристическая полоса»

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Мастер-класс, на котором любой сможет создать городской пейзаж с видами Благовещенска

Амурский областной краеведческий музей

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Дом И. А. Саяпина

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27 сентября, 13.00 и 15.00

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