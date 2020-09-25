Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 сентября 2020: Амурская больница закупила препарат от «ковида» на 300 тысяч рублей

Принять лекарство можно будет только в стационаре. Фото: Unsplash

В Приамурье доставят «Арепливир» - зарегистрированный по ускоренной процедуре противовирусный препарат для лечения COVID-19, который производят в России. Он предназначен только для применения в условиях стационаров, одна упаковка стоит свыше 15 тысяч рублей.

На сайте государственных закупок имеется информация, что препарат закупила Благовещенская городская клиническая больница. Цена договора составляет 319 200 рублей, сумма оплачивается из средств фонда обязательного медицинского страхования. На эти деньги приобрели 20 упаковок по 15 960 рублей каждая.

Данные с сайтов стопкоронавирус.рф и управления Роспотребнадзора по Амурской области различаются. Инфографика: Yandex.ru

Между тем, в Амурской области коронавирусом продолжают болеть порядка 1300 человек. В сумме с начала пандемии выявили 4108 случаев, но 2703 пациента уже выздоровели, а 48 человек скончались (отмечается, что 67% умерших были старше 65 лет). Только вчера в управлении Роспотребнадзора по Амурской области сообщили о 30 новых случаев «ковида», из них 22 – в Благовещенске. По два человека заболели в Свободном и Чигирях, по одному – в Райчихинске, Тынде, селе Березовка Ивановского района и селе Соловьевск Тындинского района.

Врачи обследуют 1084 амурчанина, общавшихся с больными коронавирусом. Все они изолированы по месту жительства. Всего же, по данным на 24 сентября, в области провели 277 911 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.