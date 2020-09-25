Восемь главных вопросов о школьном питании в Благовещенске

Судя по отзывам, многое из предложенного меню дети едят с аппетитом. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В этом учебном году для школьников создали новое меню. Блюда стали разнообразнее – их ассортимент не повторяется в течение 10 дней, а один прием пищи теперь обходится в 63 рубля вместо 25. Но у родителей до сих пор осталась масса вопросов, на которые вместе со специалистами отвечает «Комсомолка».

1. Что делать, если ребенок – аллергик?

- Подобные обращения отрабатываются индивидуально. Родителям необходимо обратиться к директору своей школы с соответствующим заявлением. После этого работники комбината школьного питания подготовят необходимое для конкретного ученика меню, - пояснили в управлении образовании администрации города Благовещенска.

2. А если ребенку не нравится еда в школе?

Как действовать в таком случае, можно спросить на «горячей линии» по вопросам школьного питания (см. «Это пригодится») или во время проверок, которые сейчас организуют в школах города. Некоторые подобные ситуации уже прорабатываются. Вот как поступили из-за того, что младшеклассники не оценили соленые огурцы и морскую капусту:

- В первом случае на прошлой неделе комбинату были даны рекомендации заменить соленья на свежие овощи. Что касается морской капусты, то пока исключать богатый йодом продукт не планируется. Педагогическому составу было поручено проработать культуру питания и в рамках классных часов рассказать детям о пользе морской капусты, - сообщили в мэрии.

Были и другие исключения в школьном меню.

- Мы убрали молочные каши, которые были в прошлом учебном году. Сделано это в связи с тем, что «молочкой» родители кормят детей дома перед занятиями, – прокомментировал директор комбината школьного питания Благовещенска Максим Хименко. – Через социальные сети поступало несколько сообщений, которые касаются наличия в меню солянки и колбасных изделий. Сообщаю, что капустных изделий в меню нет вовсе, а блюда с колбасой (вареной, а ни в коем случае не жареной) подаются школьникам только два-три раза за десять дней.

Что касается культуры питания, то она должна идти и из семьи, в этом уверена диетолог Алина Божко.

- Для многих детей школьная еда может оказаться пресной – из-за того, что ребята привыкли употреблять больше соли. И это – плохо. Для родителей важно выработать культуру правильного питания в семье, чтобы потом никто не болел – ни мамы с папами, ни их чадо, - отмечает врач.

3. Как узнать, чем кормят ребенка в школе?

Ознакомиться с меню можно в социальных сетях школ и на их сайтах, зайдя во вкладку «Горячее питание». Там размещается 10-дневное меню и телефоны «горячей линии». Информация имеется и на стендах в школах. Также у родителей есть возможность посетить школьные обеденные залы, но по одному представителю от класса.

4. Кто придумал новый рацион?

Новый 10-дневный рацион разработали технологи городского комбината школьного питания в соответствии с федеральным законом «Об обеспечении детей начальных классов горячим питанием».

Так выглядят типичные блюда. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

5. Дети получают все необходимые витамины?

В меню есть блюда из мяса, птицы, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, свежих овощей. В приготовлении используется только йодированная соль. В рационе школьников есть и салат из морской капусты, позволяющий проводить профилактику йододефицита. Горячий прием пищи включает в себя одно горячее блюдо, состоящее из гарнира и основного блюда или только основного блюда, а также горячего напитка.

- Все представлено правильно: есть и неповторяющиеся (что важно) блюда, и йодированная соль, что гораздо полезней любой другой. Главное, чтобы повара вкусно готовили – это важно для детей, - считает Алина Божко.

6. А может, ребенку лучше питаться дома?

- Школьники должны питаться в школе, и желательно, чтобы эта еда была приготовлена на школьном пищеблоке поварами. Не привезенная откуда-то, не автоматы со сладостями, не буфетная выпечка, а домашняя еда. Тогда между моментом приготовления и тем, когда блюдо съест ребенок, пройдет совсем немного времени, - отмечает диетолог.

Как правило, дети уходят из дома в 8 утра и возвращаются в районе 14-15 часов голодные. И если в школе они питаться не будут, то практически всю норму съедят дома. Как результат – лишний вес.

- Ко мне на прием приходили детки, которых родители по утрам кормят чуть ли не силой. Многие из них еще не проснулись, у них нет аппетита. А потом ребенок полдня бегает в школе, приходит домой после трех и начинает съедать всю дневную норму. Конечно, он утром проснется и не будет хотеть кушать, - рассказывает Алина Божко.

7. Какое идеальное меню для ребенка?

Утром дети должны употреблять медленные углеводы – каша, молочный суп, картофельное пюре, овощная нарезка или кусочек рыбы. На обед, конечно же, - первое, второе и третье. Ни в коем случае на завтрак не нужно давать детям выпечку и прочее. Меню можно формировать по схеме:

• Завтрак включает в себя горячее блюдо (каша, запеканка, творожные или яичные блюда) и горячий напиток (чай, какао, кофейный напиток). Дополнительно могут быть добавлены источники витаминов, микроэлементов и клетчатки (овощи, фрукты, ягоды, орехи, йогурты).

• Обед: овощной салат (овощи в нарезке), первое блюдо, второе основное блюдо рубленое или цельнокусковое (из мяса или рыбы), гарнир (овощной или крупяной), напиток (компот, кисель).

8. Проверят ли питание в школе моего ребенка?

- На этой неделе у нас в планах посетить школы №16,13, 28,15 и 10. За 2-3 недели планируем объехать все школы города, – рассказала начальник управления образования Элина Поцелуева.

Сейчас в столовых сотрудники работают в масках. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

С 14 сентября по 5 октября амурский Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по питанию в школах. В рамках нее специалисты пояснят, как часто должны питаться дети, что необходимо ребенку в рационе, как должно быть организовано горячее питание в школах и ответят на другие насущные вопросы.

Звонки принимаются по телефону 8 (4162) 20-20-20 с 9.00 до 17.00, а также круглосуточно по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Правила здорового питания для школьников

♦ Соблюдайте правильный режим питания. Время приема пищи должно быть каждый день одинаковым. Это способствует подготовке организма к каждому приему пищи. Ешьте, сидя за столом, не спеша, тщательно пережевывайте, не спешите.

♦ Не пропускайте приемы пищи. Для правильного развития организма это важно.

♦ Соблюдайте режим питания – не реже 5 раз в день (основные приемы пищи – завтрак, обед и ужин; дополнительные приемы пищи – второй завтрак, полдник и второй ужин).

♦ Не переедайте на ночь – калорийность ужина не должна превышать 25% от суточной калорийности.

♦ Обогащайте пищу блюдами и продуктами с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов (микрозелень, ягоды, мед, хлеб, кисломолочная продукция).

♦ Отдавайте предпочтение тушеным, отварным, приготовленным на пару, запеченным, пассерованным и припущенным блюдам.

♦ Сократите количество сахара до двух столовых ложек в день, соли – до 1 чайной ложки в день. Не досаливайте блюда, уберите солонку со стола.

♦ Исключите из рациона продукты с усилителями вкуса и красителями, источники большого количества соли (колбасные изделия и консервы).

♦ Сократите до минимума употребление источников сахара (конфеты, шоколад, вафли, печенье, коржики, булочки, кексы). Замените их на фрукты и орехи.

♦ Мойте руки перед каждым приемом пищи. Делайте это тщательно: не менее 30 секунд намыливайте ладони, пальцы, межпальцевые промежутки, тыльные поверхности кистей, мойте с теплой проточной водой, затем ополосните руки еще раз и вытрите насухо.