Коронавирус в Приамурье, последние новости на 28 сентября 2020: Заболеваемость в Свободном выросла в три раза

Только за прошлые сутки число заболевших в регионе выросло на 30 человек. Фото: управление Роспотребнадзора по Амурской области

В Амурской области продолжается активное распространение коронавируса. Подъем заболеваемости отмечается в Свободном – она возросла в три раза. Также растет заболеваемость в Тынде, Белогорске, Константиновском, Серышевском и Тындинском районах. Об этом заявили на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Слова подтверждает статистика. Так, 27 сентября, новые случаи зарегистрированы в Благовещенске, Тынде, Свободном, Райчихинске, а также в районах – Октябрьском, Константиновском, Серышевском и Магдагачинском. Темп прироста за сутки составил 0,7% - это 30 случаев.

Таким образом, по данным на 27 сентября, в Приамурье выявили 4201 случай новой коронавирусной инфекции, 2743 случая выздоровления. Количество летальных исходов по-прежнему равно 48, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Инфографика: Yandex.ru

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Новые случаи коронавируса на 27.09.2020:

г. Благовещенск +16

Октябрьский район (с. Екатеринославка, с. Восточное) +5

г. Тында +3

г. Свободный +2

г. Райчихинск +1

Константиновский район (с. Верхняя Полтавка) +1

Серышевский район (пгт. Серышево) +1

Магдагачинский район (п. Магдагачи) +1