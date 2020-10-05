Износ – 95%: Мэрию Благовещенска заставят отремонтировать водопровод от Тепличного до Аэропорта

Только в этом январе произошло два порыва. Фото: skitterphoto.com

Прокурор Благовещенска в судебном порядке обязал администрацию города провести капитальный ремонт водопроводной сети от насосной станции в Тепличном до поселка Аэропорт. Водопровод был построен больше 30 лет назад - в 1989 году. В декабре прошлого года его износ уже составлял 95%.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Амурской области, водовод обеспечивает водоснабжением многоквартирные дома в поселках Радиоцентр, Аэропорт и Чигирях, а также социальные объекты и объекты жизнеобеспечения: две муниципальные котельные, два детских сала, школу, аэровокзальный комплекс. При этом с 2012 по 2019 года на нем произошло 56 технологических сбоев, только в январе 2020 года было два порыва.

- Дальнейшая эксплуатация указанной водопроводной сети без осуществления их капитального ремонта может повлечь возникновение аварийных ситуаций, нарушение условий жизнеобеспечения граждан. Несмотря на это, данное мероприятие по состоянию на 15.07.2020 не включено в государственную программу «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014-2020 годы», - сообщили в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями, прокурор Благовещенска в интересах неопределённого круга обратился в суд с требованием обязать администрацию города выполнить капитальный ремонт водопроводной сети. Суд удовлетворил требования. Устранение нарушений проконтролирует городская прокуратура.