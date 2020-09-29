Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 сентября 2020: Где сделать тест на COVID-19

В Благовещенской городской клинической больнице тесты тоже проводят. Фото: kult.amurobl.ru

В Амурской области официально зарегистрировано 4229 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше половины пациентов выздоровели – 2756 человек выписаны из стационара. Однако радоваться рано, ведь коронавирус активно распространяется по региону. Так, за прошлые сутки новые случаи выявили в десяти населенных пунктах.

Пройти тест на COVID-19 амурчане могут и по собственному желанию. Амурский Роспотребнадзор опубликовал список медицинских учреждений, которые предлагают такую услугу. Корреспондент «Комсомолки» узнал стоимость и сроки проведения исследования.

В ФГБНУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» результаты теста можно забрать быстрее всего. Результат будет готов на следующий день. Обследование проходит с понедельника по пятницу, с 8.00 до 10.00. Стоимость услуги – 1500 рублей.

По такой же стоимости сдать анализ можно в клинике «Абсолют». Однако ждать результаты придется уже три дня. Для прохождения исследования нужно предварительно записаться в регистратуре.

Немного дороже стоит обследование в учреждении «Амуртест». Цена вопроса – 1700 рублей. Результаты будут готовы спустя трое суток. Также медики предлагают услугу «экстренное исследование» - узнать итог можно на следующий день. Стоимость срочного анализа составляет 3400 рублей.

В клинике «Спектр» тест на COVID-19 обойдётся благовещенцам в 1800 рублей. Анализ проводится по предварительной записи. Результаты амурчане смогут получить через три дня.

Помимо этого, обследование на коронавирусную инфекцию проводится в следующих медицинских учреждениях – бесплатно, по направлению:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»;

- ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница»;

- ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»;

- ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница».

- ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 51 Федерального медико-биологического агентства в ЗАТО Циолковский Амурской области» г. Свободный;

- ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника».