Аэропорт Благовещенска вырастет вдвое

Проект терминала выглядит многообещающе. Фото: http://invest.amurobl.ru

Компания «АБС» - победитель конкурса на реконструкцию и управление международным аэропортом Благовещенска – представила предварительную концепцию нового терминала. Здание появится рядом с залом прилета внутренних авиалиний.

- Новый аэропорт станет центральным элементом транспортной инфраструктуры, которая необходима для развития экономики и туризма области. По концессионным условиям инвестор построит новый международный терминал, а также грузовой комплекс, проведет реконструкцию привокзальной площади с расширением парковочной зоны, модернизирует действующий терминал внутренних авиалиний. При этом аэропорт остается в областной собственности и после окончания концессии возвращается в пользование региона, - отметил губернатор Василий Орлов.

Фото: http://invest.amurobl.ru

Новый международный терминал по площади будет превышать старый корпус почти в два раза, рассказывают в агентстве по привлечению инвестиций Амурской области. Три этажа комплекса украсят стеклом и подсветкой. Встречать и провожать гостей региона будет портрет графа Муравьева-Амурского, который украсит одну из стен внешнего фасада.

- Считаю, что инвестор, который зашел, — сильный. Провести реконструкцию необходимо за два года, и компания, уверен, справится с поставленными задачами. Новый аэропорт будет отвечать самым современным требованиям и точно станет одним из лучших на Дальнем Востоке, - высказал мнение глава региона.

Фото: http://invest.amurobl.ru

При создании комплекса авторы концепции брали за основу складчатую структуру природных и рукотворных прототипов Приамурья: горящих гор, лотоса Комарова, космодрома Восточный. Треугольную геометрию, присутствующую во всех прообразах, трансформировали в складки фасада и кровельных фонарей.

Аэровокзал оснастят телескопическими трапами, которые будут соединять самолёты со зданием. Для посадки и высадки больше не потребуется выходить на улицу. Особенно важно, что будет решена проблема низкого качества услуг терминала международных вылетов. Амурчане с комфортом смогут летать за рубеж, а первое впечатление гостей будет достойным. Не останутся без внимания и предприниматели области: площади для аренды помещений будут увеличены.

Фото: http://invest.amurobl.ru

Компания «АБС» планирует привлечь новые маршруты в регион и развивать пассажиропоток. Как только он превысит миллион пассажиров в год, инвесторы запустят второй этап развития аэропортового комплекса. Также в проекте есть предложения по благоустройству территории с её озеленением.

- Аэропорт - объект, без которого невозможно обеспечить устойчивое развитие территории, база для улучшения делового климата. В Приамурье каждый год заходят инвесторы с уникальными проектами. Поэтому для нас при подготовке проекта концессионного соглашения было важно не только найти средства для развития транспортной инфраструктуры, но и показать насколько хорош наш регион еще на подлете, - подытожил директор агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов.