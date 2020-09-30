Береги свое сердце!

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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - патологический процесс, при котором повреждение миокарда происходит из-за нарушения кровотока в коронарных (то есть идущих к сердцу) артериях. Это очень серьезное и опасное заболевание, которое способствует возникновению большого числа осложнений, одним из которых является инфаркт. Что делать, чтобы не стать пациентом кардиологического отделения, мы узнали у врача-кардиолога городской поликлиники № 3 г. Благовещенска Галины Демиденко.

Дебют ИБС

- ИБС может дебютировать остро: инфарктом миокарда или даже внезапной смертью, но нередко она развивается постепенно, переходя в хроническую форму. В таких случаях одним из ее основных проявлений является стенокардия напряжения, - рассказывает Галина Александровна.

Самая частая причина ИБС - атеросклероз, при котором стенки коронарных артерий обрастают липидными бляшками. Выраженные проявления атеросклероза развиваются тогда, когда просвет сосудов сужен атеросклеротической бляшкой больше чем наполовину.

Инфаркт миокарда - острая форма ИБС, которая характеризуется отмиранием участка сердечной мышцы, вызванным чаще всего отрывом бляшки от стенки коронарной артерии и полной закупоркой ее просвета.

Причин, предрасполагающих к развитию ИБС и инфаркта миокарда, несколько.

Неизменяемые:

Изменяемые:

- После проявления у человека ишемической болезни сердца факторы риска продолжают оказывать негативное влияние и ведут к прогрессированию болезни, поэтому их коррекция должна быть в составной части лечения и профилактики, - подчеркивает Галина Демиденко.

Тревожные звоночки

Ишемическая болезнь сердца имеет свои клинические проявления. Им предшествуют первые признаки заболевания, на которые пациенты обычно обращают мало внимания:

Любой из этих неприятных симптомов, а тем более, их сочетание - повод для консультации у кардиолога!

- Почему мы всегда говорим, что профилактические осмотры у кардиолога должны быть обязательными? Диспансеризация - ценное в диагностическом и профилактическом плане ежегодное обследование, но оно, к сожалению, часто игнорируется людьми. Расплатой становится подорванное здоровье, - отмечает Галина Демиденко. - А между тем врач по анализам может сделать выводы о состоянии здоровья пациента и в случае необходимости назначить лечение, чтобы скорректировать показатели. Также медики оценивают все факторы риска и дают рекомендации, как их исключить. Вовремя обнаружить «раненое сердце» сможет и современная диагностика.

Что позволит поставить верный диагноз?

Объем проводимых исследований - прерогатива врача. Но первым делом пациента отправляют сдать общий анализ мочи и крови, биохимию.

- Анализы на исследование определенных ферментов помогают выявить признаки воспаления, оценить уровень холестерина, вязкость крови (густая кровь, например, приводит к тромбозам коронарных артерий) и оценить другие показатели, - отмечает Галина Демиденко.

Основные методы диагностики - ЭКГ (электрокардиограмма), УЗИ сердца и холтер - специальный прибор, позволяющий наблюдать ЭКГ в динамике несколько часов или сутки.

- Если пациент страдает артериальной гипертензией, то желательно применять совместный холтер для ЭКГ и суточного мониторинга давления, - говорит врач.

Если есть показания к более углубленному обследованию, могут быть назначены функциональные пробы, например велоэргометрия - она покажет, как пациент переносит физическую нагрузку, как при этом изменяется ЭКГ, приводит ли это к ухудшению питания сердечной мышцы и т.д.

Самый информативный метод исследования - коронарография, она является наиболее точным и достоверным способом диагностики ИБС.

- Рентгеноконтрастный метод позволяет точно определить характер, место и степень сужения коронарной артерии. Высокотехнологичная процедура выполняется у нас, в Благовещенске, на базе кардиохирургического центра, областной и клинической городской больниц, - рассказывает Галина Александровна.

Оптимистичный прогноз

Для лечения ИБС врач, ориентируясь на форму патологии, назначает комплекс терапевтических мероприятий, который включает медикаментозную и немедикаментозную терапию, а также в особо сложных случаях - хирургические способы коррекции состояния пациента.

При тяжелом атеросклерозе, например, консервативной терапией не обойтись: здесь для предотвращения инфаркта и спасения жизни больного остается лишь операция на сердце. Суть ее - восстановить кровоток в сердечной мышце.

- Существует несколько видов оперативного вмешательства, одними из которых являются аортокоронарное шунтирование и стентирование сосудов сердца. Шунтированием называется вшивание сосудистого эндопротеза в обход суженного участка коронара. Стентирование подразумевает введение в просвет артерии цилиндрического сетчатого каркаса, призванного механически расширить сосуд. Эти сложные операции успешно выполняют у нас в кардиохирургическом центре. Амурчанам также доступно оперативное лечение на базах Хабаровска, Новосибирска и на центральных базах Москвы, - отмечает Галина Демиденко.

На сегодняшний день, по словам врача-кардиолога, ИБС и инфаркт - не приговор. Обе формы заболевания успешно лечатся, и больные быстро восстанавливаются, потому что уже на этапе поликлиники проходят все реабилитационные мероприятия после перенесенного инфаркта, получают восстановительное лечение.

Риски - к минимуму

Но даже несмотря на оптимистичный прогноз, сердце требует к себе особого внимания и бережного отношения. А ИБС и инфаркт, так же как и другие заболевания, гораздо проще предотвратить, чем лечить. В первую очередь, нужно свести к минимуму факторы риска и обязательно пересмотреть образ жизни. Это касается, в первую очередь, организации правильного питания и увеличения физической нагрузки.

На пользу пойдут регулярные занятия физкультурой на свежем воздухе, особенно те, которые укрепляют и сердечно-сосудистую и нервную системы: бег, скандинавская ходьба, пешие прогулки, лыжи. Полезны занятия плаванием.

- Что касается питания, мы не заставляем пациентов сидеть на какой-то конкретной диете, но настоятельно рекомендуем пересмотреть свое меню. Оно должно быть комплексным и содержать витамины А, Е, С, флавоноиды, фолиевую кислоту, - перечисляет Галина Александровна.

Исключить: жирную, копченую, пряную, острую, соленую пищу, консервы, фастфуд, спиртные напитки.

Добавить: продукты, укрепляющие сосуды, нормализующие липидный обмен. Нужно включить в рацион клетчатку во всех вариантах, мед, орехи, баклажаны, гранат, цитрусовые, морскую капусту, нежирные сорта мяса, рыбу, морепродукты, которые содержат омега-3 кислоты.

Предупредить ИБС также поможет:

- Придерживаясь такого образа жизни, можно предупредить развитие ИБС, сохранив привычное качество жизни на долгие годы, - резюмирует Галина Демиденко.

ВАЖНО

Признаки инфаркта миокарда:

• резкая боль за грудиной жгучего, сжимающего характера, но, в отличие от стенокардии, более интенсивная, мучительная

• боль имеет более широкую иррадиацию

• боль длится 20-30 минут

• боль не проходит после приёма нитроглицерина

Первая помощь:

1. Незамедлительно вызвать скорую. Терапевтическое окно при инфаркте - 6 часов (время, позволяющее спасти жизнь человеку).

2. Открыть окно, обеспечить приток свежего воздуха.

3. Не тревожить больного, уложить человека на ровную поверхность и приподнять голову.

4. Расстегнуть воротник, ремень на брюках.

5. Нитроглицерин можно дать больному только в том случае, если он уже ранее принимал это лекарство, иначе оно может вызвать резкий спад давления.