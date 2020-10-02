Афиша на выходные: Театры Приамурья вернулись к работе

Театр ждет своего зрителя. Фото: amurteatr.ru

Амурские театры возвращаются к обычному режиму работы после пандемии. Такое решение приняли на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в пятницу, 25 сентября.

- Предложение министерства культуры и национальной политики области открыть читальные залы библиотек и архивов, а также областные театры драмы и кукол было поддержано участниками штаба. В числе театрально-зрелищных учреждений, которые вернутся к работе, и Общественно-культурный центр в Благовещенске, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Пушкин на сцене

В Амурском областном театре драмы к открытию готовились уже несколько месяцев. Еще в мае руководство театра объявило, что премьерой сезона станет «Евгений Онегин» (12+). Постановкой этого спектакля занимается та же команда из Санкт-Петербурга, благодаря которой в прошлом году амурский зритель увидел «Алые паруса» (12+). А именно, режиссер Анна Троянова и художник Анастасия Копылова.

Также известно, кого именно мы увидим на сцене. На главную роль утверждены Никита Жидовленко и Ярослав Шевченко. Роль Ленского в разных составах исполнят Семен Налетов и Максим Червяков. Роль Татьяны Лариной примерят на себя Александра Аверьянова и Александра Дымшакова, а роль Ольги - новые актрисы театра Екатерина Тимошкина и Юлия Полосенко.

Несмотря на то что продажу билетов на премьеру открыли еще летом, купить билеты еще возможно. На этой неделе «Евгения Онегина» покажут трижды: 2 октября в 18.30, 3-4 октября в 18.00. Цены варьируются от 250 до 650 рублей в зависимости от места.

Возвращение в сказку

Распахнет свои двери в эти выходные и Амурский областной театр кукол. Для открытия сезона в театре выбрали спектакль «Принцесса на горошине» (0+) режиссера-постановщика Чакчи Фросноккерса, создателя и художественного руководителя Малого театра кукол, что в Петербурге.

Завязку сказки вы знаете - девушкам предстоит доказать свое право на руку и сердце принца Эдуарда, почувствовав горошину через ворох перин и подушек. Юным зрителям же при просмотре нужно ответить, насколько важно значение горошины при определении настоящей принцессы.

Обращаем внимание, что «Принцесса на горошине» - не единственная премьера театра кукол в этом сезоне. В октябре на сцене можно будет впервые увидеть спектакль «Серебряное копытце» (6+) по одноименному произведению Павла Бажова и постановку «Красная Шапочка» (0+) по сказке Шарля Перро.

Купить билеты на любой спектакль Амурского областного театра кукол с этого года можно онлайн - на сайте quicktickets.ru. Для этого нужно ввести свой город в строке поиска, выбрать в одном списке интересующий вас театр, а в другом - спектакль. Билеты на «Принцессу на горошине» будут стоить 350 рублей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Благовещенск станет литературной столицей Дальнего Востока

Но только на два дня, пока проходит книжный фестиваль «Берег»

Книжные ярмарки для амурчан - дело привычное. Фото: Пресс-служба книжного фестиваля «Берег»

Приамурье ждет крупное культурное событие - книжный фестиваль «Берег». В Благовещенск приедут известные российские писатели, деятели науки и культуры, книгоиздатели. В программе запланированы встречи с ними, лекции, мастер-классы, круглые столы и дискуссии, книжная ярмарка.

Первое мероприятие пройдет еще до официального старта фестиваля. В пятницу, 2 октября, состоится чемпионат мира по чтению «Открой рот» (18+). Его участники без подготовки читают фрагменты из литературных произведений, а жюри оценивает технику чтения и артистизм.

А дальше благовещенцев закружит в вихре лекций и встреч. Полную программу можно посмотреть на официальном сайте фестиваля «Берег» - amurkniga.com. Мы же обратим ваше внимание на книжную ярмарку (6+), где можно будет приобрести произведения для детей и взрослых без наценки. Она будет работать все выходные в ТРЦ «Острова» на Мухина, 114.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Молодежная библиотека запускает подкаст

Подкасты - это аудиопрограммы наподобие тех, что транслируются на радио, но которые можно скачивать и слушать онлайн. И молодежная библиотека им. А. П. Чехова в Благовещенске запускает свой, под названием «Можно потише?» (12+).

- Многие думают, что библиотекарь, кроме того, как выдавать книги, ничего больше не умеет. Мы доказываем обратное. Молодые библиотекари нашей «Чеховки» запустили этот проект для таких же молодых, творческих, креативных и ищущих нового. Разговариваем обо всем на свете. Делаем это непрофессионально - пока, но с душой и очень тихо, мы же в библиотеке! - комментируют сами сотрудники библиотеки.

Подкасты будут выходить раз в две недели. Темы обсуждения разные: молодежь, культура, кино, искусство, спорт, отношения, интересные события и гости города, медиа, технологии и гаджеты.

Первый выпуск подкаста доступен с 25 сентября на площадках Яндекс.Музыка, SoundCloud, Anchor.fm, Applepodcast.