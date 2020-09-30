Коронавирус в Приамурье, последние новости на 30 сентября 2020: Как будут работать театры и библиотеки после открытия

Собственные спектакли амурские театры не показывали почти полгода. Фото: pixabay.com

Коронавирус в Амурской области остаётся одной из насущных проблем. Только за последние сутки, 29 сентября, в регионе подтвердили 30 случаев заражения. В лидеры выбился Благовещенск – здесь заболели 17 человек. Также новые случаи выявлены в Белогорске, Шимановске, Свободном, Прогрессе и районах (Ивановском, Константиновском, Мазановском, Благовещенском и Архаринском).

Всего в Приамурье на момент публикации материала подтверждено 4259 заражений с начала пандемии. Выздоровели 2766 человек, скончались – 48. Медики обследуют 1178 амурчан, общавшихся с заболевшими COVID-19. Они изолированы по месту жительства.

Между тем, в области с 1 октября открываются театры и читальные залы библиотек, архивов. Посетителей в читальные залы пустят только по предварительной записи, с защищенными органами дыхания - то есть в масках или респираторах. Температуру на входе обязательно измерят, причем не только читателям, но и сотрудникам. Кроме того, специалисты рассадят гостей с соблюдением социальной дистанции и проследят, чтобы они находились в библиотеке или архиве не более двух часов подряд.

Также для предупреждения распространения инфекции в читальных залах библиотек и архивов появятся антисептики и дезинфицирующие салфетки, разметка для соблюдения социальной дистанции не менее 1-1,5 метров. После каждого читателя поверхность стола продезинфицируют, использованные книги или документы поместят во временное помещение карантина на целых пять дней.

По установленным правилам Роспотребнадзора будут проходить и спектакли в амурских театрах - наличие маски, соблюдение необходимой дистанции, проверка температуры, обработка рук антибактериальным средством обязательны. Если маски или респиратора при себе нет, то их можно будет приобрести на месте, прямо в учреждениях культуры.

Соблюдать будут и правила «противовирусной рассадки» - гости театров будут сидеть в шахматном порядке. Как видно из схемы свободных мест, расположенной на сервисе для покупки билетов, в Амурском областном театре драмы зрителей рассадят по одному, а в Амурском областном театре кукол - по двое. Вероятно, это сделано, чтобы родители могли сидеть рядом с маленькими детьми.