Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 октября 2020: В аптеках Благовещенска появилось лекарство от «ковида»

Упаковка обойдется в 11 550 рублей. Фото: pixabay.com

В Амурской области растет число пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По данным регионального Роспотребнадзора, за прошлые сутки заразились 32 человека в 12 населенных пунктах Приамурья, наибольшее число - в Благовещенске, Тынде и Октябрьском районе (села Екатеринославка и Трудовое). Всего в области с начала пандемии выявили 4291 случай заболевания.

Между тем, в столице региона стало доступно лекарство от коронавируса (до сих пор лекарства закупали только амурские больницы). Купить препарат в аптеке благовещенцы смогут только по предзаказу, упаковка стоит 11 550 рублей. В упаковке содержится 50 капсул светло-желтого цвета.

Сообщается, что принимать лекарство можно только по назначению врача и строго по инструкции. Препарат рекомендовано употреблять внутрь, за 30 минут до еды. Доза зависит от массы тела и продолжительности лечения. Курс лечения - 10 дней или меньше, если вирус успеет вывестись из клеток крови больного.