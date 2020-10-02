Ждут ли амурчан отпускные приключения?

Йога на Тукурингре – даже звучит красиво! Фото: visitamur.ru

Признайтесь честно: кто бы не мечтал хотя бы раз в год отправляться в путешествие и наслаждаться красотой мира, в котором живет? Такую возможность предлагает нам сфера туризма, работники которой, кстати, 27 сентября отметили профессиональный праздник. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться этой отрасли, она продолжает жить и даже развиваться.

К новым берегам

Из-за коронавирусной инфекции отдых летом оказался не таким, как предполагали многие. Зато благодаря ограничениям кто-то открыл для себя новые интересные места.

- Раньше мы каждое лето отдыхали во Вьетнаме: прельщали относительно недолгий перелет и достаточно демократичные цены на проживание, плюс хороший сервис. Когда пришло понимание, что заграница в этом году не светит, стали искать альтернативные варианты и выбрали Крым, небольшой поселок недалеко от Ялты, - рассказывает благовещенка Яна Кузьмина. - Конечно, пришлось потратиться на билеты, перелет в другой конец страны – удовольствие не из дешевых, а вот сам отдых получился вполне доступным. Да и места эти нас настолько зацепили, что, скорее всего, даже при открытых границах мы предпочтем вернуться в Крым.

Амурские туроператоры подтверждают: спрос на курорты Крыма и Краснодарского края в этом году был как никогда большим. До сих пор поток туристов устремляется в Адлер и Сочи – это отличный способ хоть немного продлить себе теплые денечки. При этом многие амурчане не искали сложных путей и отправлялись в Приморье. Но там погода улыбалась не всем. Были и те, кто с радостью воспринял новость о том, что Турция открыла свои границы для туристов из России, и поспешили воспользоваться такой возможностью. Анталия и Сиде стали городами-чемпионами по числу желающих провести там свой отпуск. Но все-таки самым ожидаемым остается более привычное для амурчан направление – страны Юго-Восточной Азии, некоторые продолжают надеяться на чудо.

- Несомненно, после долгого и изнурительного «заточения» люди захотели отправиться в путешествия, как только появилась возможность. Многие ждут, когда откроют границы и можно будет отправиться в привычные для амурчан места – заграничные курорты Китая, Таиланда и Вьетнама. Единственное, что вызывает опасения, и многие эксперты задаются этим вопросом - будут ли желания туристов подкреплены их возможностями. Ситуация с коронавирусом сказалась на доходах многих амурчан, покупательная способность снизилась, поэтому не исключено, что люди будут экономить на путешествиях или искать более доступную альтернативу, - поделились в одном из благовещенских турагенств.

Похоже, внутренний туризм имеет все шансы на успешное развитие, тем более что Приамурье тоже имеет свои уникальные и даже заповедные уголки. Многие жители региона уже успели побывать в новых местах, пройтись по неизведанным маршрутам и взглянуть на родной край под другим углом.

Малая родина ждет

Все популярнее становятся йога-туры в разные точки Амурской области, например, по хребту Тукурингра. Помимо восхождения на хребет, созерцания мощи и красоты дикой природы, участников ждут практики йоги. А если йога-тур не для вас, но вы уже настроились на активный отдых, то в Приамурье можно прогуляться по сопкам или полазить по пещерам, отправиться в пешие прогулки в горах – конечно, в сопровождении опытных инструкторов.

А бывали ли вы хоть раз на самом длинном озере Амурской области - озере Долгом? Его протяженность - 18 км, и растут здесь нежные и очень красивые цветы - лотосы Комарова. Растения цветут с середины июля до начала августа, поэтому в нынешнем году такой красоты уже не застать. Зато на следующий год можно вполне запланировать путешествие в Хинганский заповедник, на базу отдыха «Страна Хингания». Кстати, неподалеку от базы отдыха находится место раскопок древних поселений мохэ.

Проникнуться историей и узнать больше про малую родину можно, отправившись в историко-познавательный тур «Албазино». Албазино – небольшое село на российско-китайской границе. Это земля наших предков, обильно пропитанная кровью защитников острога – первого укрепленного поселения русских второй половины XVII века. Экскурсионная программа очень насыщенная: музей, Казачья усадьба, знакомство с историей освоения Приамурья и бытом первых поселенцев – казаков. Можно побывать в реконструированных домах, полностью передающих быт казаков. Там вы узнаете про оборону Албазина, увидите место, где располагалось первое поселение и крест, поставленный в память о погибших при защите Албазина воинах.

Любителей морского отдыха этим летом ждал «Остров» белоснежных песков. Добравшись до города Зеи, целых два часа нужно проплыть на катере к острову, где в итоге разбивается палаточный лагерь. Позагорать, поиграть в волейбол, накупаться вдоволь и даже отойти на катере в заливы, чтобы порыбачить – это не мечта, это реальность! Даже если в запасе у вас всего три выходных.

- Наше Зейское море – прекрасная альтернатива для тех, кто по каким-то причинам не может отправиться за пределы региона или у кого поджимает время. Есть и любители этих мест, как мы – отправляемся туда целенаправленно каждое лето, - делится амурчанин Александр Снежко. – Нам такой дикий отдых по душе, поэтому вся семья получает удовольствие от белых песчаных пляжей, теплого солнца и единения с природой. Конечно, плюс еще и в близости – не надо несколько дней тратить на дорогу.

Еще одно уникальное место в Амурской области находится на берегах Нижне-Бурейского водохранилища, недалеко от пгт Новобурейский. Проживание в шатрах с видом на море, причудливые скалы, пещеры, воздушные мосты, многоцветье вулканических выбросов, повышенная энергетика, рыбалка, альпинистская подготовка – ждут всех желающих в урочище Шамбала. Здесь есть всё, что нужно для успокоения и уравновешивания души. Суета уходит в сторону и исчезает, растворяясь в чистом воздухе и безграничной высоте неба.

По словам учредителя ООО «Шамбала-Пинежье», геолога и альпиниста Владимира Пинегина, на территории базы построено «Ласточкино гнездо» - дом на высоте более 10 метров от воды, добраться до которого можно только с помощью альпинистского снаряжения. Построено 4 подвесных моста, 2 яранги, летние домики, ванны с минеральной водой и беседки, обустроена пляжная зона. Сейчас достраивается еще один туристический дом. На территории расположены и интересные природные объекты - две естественные пещеры и гроты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Маршрут к супервершине

Амурские туристы-экстремалы обнаружили в Приамурье легендарный барельеф писателя Федосеева. Барельеф был установлен хабаровскими альпинистами на горе Город-Макит более 40 лет назад. Однако в результате последующих восхождений найти его не удавалось. Самый загадочный памятник Амурской области до этого момента считался утерянным.

- Как выяснилось, барельеф установили не на самой вершине, а на хребте между р. Кумусун и р. Встречный, это место находится на пути в пещеру, - рассказал участник экспедиции альпинист Антон Захаров. - Сложно описать эмоции, испытанные нами при виде памятника. Мы хотим обратиться в соответствующие организации, чтобы во все справочники были внесены изменения о точном месте нахождения барельефа Григория Федосеева. Кроме памятника там была записка, оставленная группой альпинистов потомкам. Для многих это может стать еще одной причиной отправиться в тайгу на покорение вершины.

Туристический маршрут на гору Город-Макит станет доступным со следующего года. Группу будут сопровождать альпинисты, которые помогут туристам преодолевать скальные поверхности. Тех, кто не готов пройти сложный путь пешком, планируют доставлять в горный палаточный лагерь вертолётом. В этом случае тур продлится два-три дня с ночёвкой в горах.

СПРАВКА КП

Сферу туризма Амурской области представляют 28 туроператоров, свыше 60 турагентов и 187 коллективных средств размещения (далее - КСР), количество занятых порядка 1300 человек.

Основные виды туризма: экологический, промышленный, культурно-познавательный, сельский, событийный.