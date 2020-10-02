Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 октября 2020: Приближаемся к 4,5 тысячам случаев

Надежд статистика не внушает. Фото: DepositPhotos

Число случаев заражения в Амурской области приближается к 4,5 тысячам. Причем приближается быстро – за прошлые сутки зарегистрировано 35 новых заражений.

Для нашего региона это достаточно много, последний раз столь высокие показатели встречались только в начале сентября. Однако о введении новых ограничительных мер в регионе пока не сообщается. Всё может изменить заседание оперативного штаба, которое пройдет сегодня.

Пока же мы можем лишь наблюдать за цифрами и делать собственные выводы о ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Приамурье. Больше всего случаев заражения за последние сутки было выявлено в Благовещенске (18 пациентов), Свободном (семь пациентов), Тыгде (6 пациентов). У 50% заболевших наблюдается пневмония, у 44% - ОРВИ. Без симптомов болезнь протекает всего у примерно 6% амурчан.

Увеличилось за прошедшие сутки и число летальных исходов. Если ранее управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщало о 48 скончавшихся от коронавируса, то теперь в числе умерших – 52 человека. Из них 65% в возрасте старше 65 лет.

Хорошая новость – 2837 пациентов выздоровели. За сутки на поправку пошли 37 человек.