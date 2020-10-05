Коронавирус в Приамурье, последние новости на 5 октября 2020: Мэр Благовещенска заразился COVID-19

Мэр и другие сотрудники сдают тест на коронавирус регулярно. Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

Мэр Благовещенска Олег Имамеев получил положительные результаты теста на новую коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте утром 5 октября.

- Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции, - уточнил Олег Гатауллович. – Друзья, Берегите себя и близких! Вы сами видите, что ситуация серьезная. Сегодня она осложняется и сезонным ростом заболеваемости ОРВИ. Выполняйте рекомендации Роспотребнадзора. Будьте здоровы!

Статистика, между тем, не радует. Инфографика: Yandex.ru

Всего в Амурской области с начала пандемии зарегистрировано 4437 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки, 4 октября, болезнь выявили у еще 36 человек, из них большинство – в Благовещенске, Белогорске и Свободном. При этом с апреля выздоровели 2897 амурчан, скончались от COVID-19 – 52 человека, из которых 65% приходится на лиц старше 65 лет.

По последним данным, специалисты обследуют 1504 жителя Амурской области, которые контактировали с больными новой коронавирусной инфекцией. Всего в области провели уже 304 943 теста на COVID-19.