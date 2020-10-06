Как строят Зейский мост: Часть фундамента для опоры бетонировали 20 часов подряд

Мост уже готовится выйти из воды. Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

В Благовещенске на строительной площадке моста через реку Зея завершили бетонирование первого ростверка опоры – так называется верхняя часть фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов сооружения. Процесс занял 20 часов.

При выполнении работ по устройству ростверка площадью 144 квадратных метров уложено более 350 кубометров бетона и ушло более 30 тонн арматуры.

- Устройство ростверка - сложная и ответственная операция. Чтобы сохранить монолитность конструкции бетонирование проводилось непрерывно в течение 20 часов. Также на месте все это время работала лаборатория, которая следила за качеством поступающего бетона, — рассказал заместитель директора дирекции по строительству АО «УСК МОСТ» Евгений Швецов.

Предварительно перед устройством ростверка был уложен тампонажный слой бетона, произведена срубка шламового слоя БНС и устройство армокаркаса.

Качество бетона контролировали на протяжении всей операции. Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

- Зейский мост - один из главных строительных объектов транспортной инфраструктуры региона. Ход строительства моста и качество выполняемых работ находятся на постоянном контроле у заказчика Амурупрадора, также у главного распорядителя денежных средств - регионального минтранса. Еженедельно сам провожу совещания по вопросам строительства объекта. Стройка идет, практически, на глазах у жителей области, мы стараемся как можно больше и чаще рассказывать о строительстве. Работы идут в графике, наращиваются темпы, строители готовы уже к возведению тела опоры – это значит уже мост «выходит из воды», - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Напомним, заказчиком строительства мостового перехода через реку Зею является ГКУ «Амурупрадор», контракт заключен с компанией АО «УСК МОСТ», входящей в ГК СК МОСТ. В 2020 году строительство мостового перехода ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Строители возводят новый Зейский мост одновременно с двух берегов. Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта составит 9 км, из которых 2 км – мостовая часть, 7 км – подходы. На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным оценкам, реализация проекта разгрузит существующую переправу на 40-60%, что позволит амурчанам с большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.