Новое типовое меню разработают для амурских школьников

Питание в амурских школах проверяют регулярно. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Организацию бесплатного горячего питания в школах Амурской области контролируют на федеральном уровне. Очередное совещание под председательством губернатора Василия Орлова прошло при участии заместителя Министра просвещения РФ Дмитрия Глушко и руководителя АНО «За школьное питание» Владимира Чернигова.

Единый стандарт

Участникам совещания представили региональную программу по формированию культуры здорового питания, разработанная амурским Минобрнауки.

- Я сторонник того, чтобы стандартизировать меню в школах, везде оно должно быть одинаковым. Это эффективно с точки зрения и ценообразования, и доступности продуктов. В некоторых территориях такая организация питания уже работает, но далеко не во всех. До нового года необходимо проанализировать этот вопрос и разработать типовое меню с учетом мнений детей и родителей. Если необходимо, нужно сделать два разных меню для северных и южных территорий, - высказал свое мнение Василий Орлов.

Губернатор также согласился, что важно не просто кормить детей, но и воспитывать их. Здесь все играет роль: оформление столовых, то, как одеты работники, как они себя ведут.

- Поступило предложение проведения грантового конкурса на лучшую школьную столовую. Полностью его поддерживаю. Также стоит обратить внимание на такие новые практики, как открытие школьных кафе. Мы готовы выделять средства на современную мебель и оформление, - отметил Василий Александрович.

Современное оборудование

Качеству продукции также уделяется внимание. Для обеспечения школьных пищеблоков продуктами местных производителей вырабатываются дополнительные меры по налаживанию взаимодействия школ с предприятиями области.

- Материально-техническая база для организации горячего питания в школах Амурской области активно модернизируется. В этом году на эту статью расходов из областного бюджета выделено 120 миллионов рублей. Главная задача – не просто обновить старое оборудование, срок службы которого истек, а заменить его на современное, энергосберегающее. Оно упростит и ускорит приготовление и позволит сохранить полезные свойства продуктов. Новое оборудование приобретается исходя из рекомендаций Амурского колледжа сервиса и торговли, где создана площадка WorldSkills по компетенции «Поварское дело», – поделилась новшествами зампред регионального правительства – министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Как было отмечено, бесплатное горячее питание для 42 тысяч учеников начальной школы в Приамурье организовано с октября прошлого года. Тогда стоимость одного бесплатного завтрака составляла 25 рублей в южных территориях области и 35 рублей – в северных. С нового учебного года благодаря федеральному софинансированию сумма бюджетных средств, направленных на бесплатное питание в амурских школах, увеличена до 63 и 73 рублей, что существенно улучшило рацион детей.

Довольные родители

На совещании представили результаты мониторинга удовлетворенности «Питание глазами родителей». Он показал, что наибольшему количеству участников опроса (а это 15 тысяч человек) нравится, как кормят детей в школе, качеством блюд они довольны, объем порций родители считают достаточным.

При этом негативные отзывы все же есть. Чтобы определить, на чем такое мнение основывается, и оперативно исправить ситуацию, c начала нового учебного года начала работу открытая общественная приемная. На вопросы родителей отвечают представители отделов образования муниципалитетов, администрации школы, организаторы питания и специалисты Управления Роспотребнадзора по Амурской области. Уже проведены встречи в 12 школах Благовещенска и Белогорска.

- В рамках мониторинга за качеством горячего питания в образовательных учреждениях городов проведен отбор десяти проб рационов для исследования. Он производился непосредственно со столов детей. По результатам исследованных проб установлено, что все рационы соответствовали по калорийности и по набору белков, жиров и углеводов», - отметила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области Алла Перепелица.

Также свое мнение высказали представители общественности. По словам главы регионального исполкома Общероссийского народного фронта Натальи Кравчук, серьезных обращений на плохое питание в учреждениях, в результате которого мог быть причинен ущерб здоровью детей, в адрес ОНФ не поступало, имеющиеся сигналы решаются «в рабочем порядке, отрабатываются оперативно, без излишних формальностей».

Положительная тенденция

В заключение заместитель министра просвещения РФ отметил пользу проводимых мероприятий в части организации горячего питания в школах Амурской области.

- Вижу, что работа системная, взаимодействие с региональным Роспотребнадзором налажено, это крайне важно. Негатив в информационном поле по рассматриваемой нами теме отсутствует – это значит, что вопросы снимаются на местном уровне. Хочется пожелать, чтобы положительная тенденция, которая сложилась у вас, не расслабляла, а работа продолжала выстраиваться и впредь, - заключил Дмитрий Глушко.