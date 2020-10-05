В Амурской области выросло число умерших от коронавируса

Статистика заставляет невольно задуматься о второй волне пандемии. Фото: pexels.com

В Приамурье от коронавируса скончались еще два человека, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Число летальных исходов выросло до 54 человек, более половины умерших были старше 65 лет.

Также в Амурской области зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекции. За сутки коронавирус выявили у 40 человек – последний раз такой рост заболевших в области видели только летом. При этом выросла и география вируса: новые случаи подтвердились в 13 населенных пунктах Приамурья (см. Только цифры). Самой тревожной можно назвать ситуацию в Благовещенске (17 новых случаев), Свободном (6 новых случаев), Белогорске (5 новых случаев).

Всего с начала пандемии в регионе заболели 4477 человек, выздоровели 2916. Среди заболевших у 49,8% наблюдается пневмония, у 44,5% - ОРВИ, у 5,7% - бессимптомная форма COVID-19. Между тем, медики продолжают проверять на коронавирус 1522 человека, общавшихся с больными. Все они изолированы на дому.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса в Амурской области:

г. Благовещенск +17

г. Свободный +6

г. Белогорск +5

г. Зея +2

г. Тында +2

Константиновский район (с. Средняя Полтавка, с. Крестовоздвиженка) +2

Благовещенский район (с. Марково, с. Чигири) +2

г. Райчихинск +1

Октябрьский район (с. Трудовое) +1

Серышевский район (пгт. Серышево) +1

Магдагачинский район (п. Магдагачи) +1