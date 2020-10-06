Благовещенск
Еще
Радио
Благовещенск
Еще
Радио
Благовещенск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 6 октября 2020: Стартовал второй этап исследования иммунитета к COVID-19

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к полудню 6 октября 2020 года
Дарья ПРОКОПЬЕВАДарья ПРОКОПЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий
О затихании коронавирусной волны говорить не приходится. Фото из архива «Комсомольской правды – Благовещенск»

О затихании коронавирусной волны говорить не приходится. Фото из архива «Комсомольской правды – Благовещенск»

В понедельник в Амурской области стартовал второй этап исследований популяционного иммунитета к COVID-19. Временно исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Алла Перепелица призвала всех добровольцев, кто принял участие в первом этапе исследования, подтвердить своё участие во втором этапе.

Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые планируется получить в ходе исследования, необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также для планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.

Сейчас в Амурской области известно о 4477 случаях новой коронавирусной инфекции, из которых 2916 завершились выздоровлением, 54 – летальным исходом. Всего на Дальнем Востоке с начала пандемии выявили 67 775 случаев COVID-19, об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Амурская область находится на десятом месте по количеству выявленных случаев среди регионов ДФО.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Амурской области 2020: последние новости

Рекомендуемые