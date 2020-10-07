На книжном фестивале «Берег» благовещенцы закупились книгами и узнали тайны их авторов

: С книжной ярмарки трудно было уйти без покупки Фото: Татьяна РЯБОВА

В Благовещенске прошло масштабное литературное мероприятие. Книжный фестиваль «Берег» собрал людей разных возрастов и профессий. Гостей фестиваля ждали интересные лекции, мастер-классы и, конечно, книги любого жанра и направления. Что запомнилось посетителям, а что их разочаровало, узнала «Комсомолка».

«Рай для книголюбов»

Такие крупные книжные мероприятия проходят в Благовещенске нечасто. И лектории, и ярмарка привлекали даже тех посетителей, которые не планировали «просвещаться» в выходные. А гости, которые шли на фестиваль намеренно, старались успеть как можно больше. Было видно, как одни и те же люди постоянно курсировали от одного лектория к другому, фотографировали, записывали видео и аудио, чтобы «переслушать в более спокойной и тихой обстановке».

Более того, книголюбы действительно готовились к встречам с лекторами, заранее составляли вопросы.

- Впечатления потрясающие, настоящий рай для книголюбов. Нечасто у нас в городе бывают крупные именно литературные события, где можно что-то найти читающему человеку. Конечно, библиотеки города что-то проводят, но это всегда как-то компактно, без размаха. А тут… И книги посмотреть, и лекции послушать, да еще такие интересные. Что удивило, на некоторые из них было совсем мало народу, - поделилась эмоциями Елена, успевшая прикупить себе новенькие книги. - Думаю, причина еще и в том, что многие мастер-классы и лекции проходили в одно время, людям приходилось выбирать.

Но Елена признается, что прекрасно понимает организаторов. Если бы лектории объединили и не накладывали выступления друг на друга, фестиваль бы едва ли уместился в два дня.

Недовольство у посетителей вызвали разве что цены на книги.

- Книжная ярмарка замечательная, удобно, что книги разделили по издательствам, искать так гораздо легче. Удивило, что молодежи много. Вот говорят, что подростки не читают, а вы по сторонам посмотрите, сколько их тут! За книжками пришли. Но цены меня, честно, расстроили. Они не ниже, чем в магазинах, поэтому ждать мероприятие ради покупки книг, наверное, не стоило, - раздосадовано отмечает Вера Николаевна, педагог.

Удивили амурчан и местные коллекционеры Фото: Татьяна РЯБОВА

На ярмарке, среди рядов издательств, можно было найти и наших местных коллекционеров и антикваров. Так, любители старинных открыток с видами Благовещенска должны были оценить издания, где собраны почтовые карточки. А мастера декоративно-прикладного искусства, как и всегда по выходным, предлагали вязаные и сшитые игрушки, красивые разделочные доски и блокноты ручной работы, украшения из полудрагоценного камня.

Но покупка книг и рукодельных изделий - не единственное, да и не основное на книжном фестивале, отмечают гости мероприятия. Самое ценное, конечно, лекции и мероприятия, хотя и тут не обошлось без эксцессов. Так, не все дождались чайной церемонии:

- С молодым человеком очень хотели попасть на чайную церемонию - мы были на таком мероприятии в Китае, было интересно, как это пройдет у нас. Пришли в лекторий примерно за десять минут - там сидели три-четыре человека. Сначала подумали, что ничего не будет, но решили подождать. В итоге просидели примерно до 19.10, никто так и не появился. И мы оттуда ушли, - описала свои впечатления благовещенка Василина. - Я не знаю, прошла в итоге церемония или нет, но вроде видела в соцсетях, что она была. Может быть, просто не дождались.

Зато остальные мероприятия прошли без неприятностей, а некоторые даже произвели фурор.

«Хрустящие рассказы»

Третье октября порадовало гостей фестиваля встречей с писателем Денисом Драгунским. И не просто встречей, а мастер-классом по написанию рассказа. Оказалось, в Благовещенске много желающих податься в писатели - на всех даже стульев не хватило.

- Я начал писать короткие рассказы давно, тогда еще «Живой журнал» процветал, а «Фейсбука» не было. У меня стояла задача - написать рассказ, чтобы его не надо было «скролить», чтобы он помещался целиком на экран. Получалось 2,5 тысячи знаков. Надо сказать, что я преуспел в этом деле, написал их довольно много и мне даже издательство само предложило их издать. В итоге отобрали 200 штук, хорошая вышла книжка. Но они были очень «хрустящие», сухие, без единого лишнего слова, - рассказал свою историю писатель. - Потом я немного расписался, тексты получались свободнее, просторнее. Сегодня я решил рассказать, как же писать рассказ.

На встрече с писателем Денисом Драгунским случился аншлаг Фото: Татьяна РЯБОВА

От мастер-класса посетители были в восторге.

- Увидеть вживую Дениса Драгунского - это на всю жизнь гордость! Такой харизматичный дядечка, мы его просто заслушались. Не обещаю, конечно, что после его слов смогу писать такие же хорошие рассказы, но заряд вдохновения получила бешеный. Буду пробовать, - заявила Виктория, мечтающая связать свою жизнь с писательством.

Как отметили слушатели, час пролетел как минута, совершенно незаметно, хотелось слушать рассказчика еще и еще.

«Отсечь лишнее»

Покорили сердца гостей фестиваля авторы Варвара Хоменкер и Андрей Черкасов. Они представили книгу «Записки о Дальнем Востоке». Презентующие подкупали своей искренностью и любовью к работе, от их рассказа многим захотелось немедленно взяться за чтение и углубиться в историю и культуру Дальнего Востока.

- Наша книга дает представление о том, что люди на Дальнем Востоке, вопреки некоторым мнениям, жили всегда. Государства, империи, которые здесь существовали, были неотрывно связаны с соседними. Все настолько взаимосвязано друг с другом, настолько пропитано разными культурами, и нельзя сказать, будто это что-то новое, чуждое и ни от чего не зависящее. Немаловажна связь с современной историей и понимание, что мы живем не изолированно от других государств и культур, - объясняет концепцию Варвара Хоменкер.

- Мы сами из Москвы, но давно работаем здесь, и это, кстати, позволило нам немного отстраненно посмотреть на историю Дальнего Востока, - добавил Андрей Черкасов.

Как рассказали соавторы, начало книги, где описаны древние времена, они позволили себе сделать сказочным, волшебным, но вот более поздние эпохи потребовали серьезного подхода. Авторы с трудом укладывались в формат и объем. Изначально планировалась книжка 100-200 страниц, а вышла она - 400. Главу про XIX век пришлось «резать нещадно», «написанное вырывать с кровью».

История создания книги о Дальнем Востоке оказалась такой же увлекательной, как и сама книга Фото: Татьяна РЯБОВА

Рассказали авторы и о работе в тандеме.

- Однажды у Микеланджело спросили, как ему удается создавать такие восхитительные скульптуры. Он ответил: «Я беру глыбу мрамора и отсекаю все лишнее», - издалека начал Андрей Николаевич. - Так и мы работали: я брал кусок мрамора, а Варвара отсекала все лишнее.

Слушатели отметили, что профессионализм рассказчиков виден сразу.

- Сами презентующие замечательные, слушать их - одно удовольствие, - поделился мнением Павел, посетитель торгового центра. - Так искренне, так легко рассказывают о своей работе, даже если не собирался, все равно остановишься послушать.

Встреча с Алексеем Сальниковым прошла в дружеской атмосфере Фото: Татьяна РЯБОВА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Благовещенцы отмечают, что были бы очень рады таким мероприятиям. Люди уходили с книжного фестиваля в хорошем настроении и с парой новых книжек в руках. А у кого-то в неприметном блокноте остались автографы любимых авторов и ученых.

Хотелось бы чаще видеть в Благовещенске такие фестивали и ярмарки. Встречи с писателями, лекции, мастер-классы дарят вдохновение и помогают найти в творчестве себя, ведь есть на кого равняться. Остается надеяться, что первый книжный фестиваль «Берег» не станет последним и в будущем порадует благовещенцев новыми книгами, новыми авторами и новыми впечатлениями.