Писатель Алексей Сальников: «Моя миссия – приезжать на места и злить людей»

На встрече с писателем задавали вопросы и об успехе, и о творчестве, и о грядущей экранизации Фото: Татьяна РЯБОВА

«Чем все-таки удивительна литература, так это тем, что когда ты сидишь и пишешь на драной кухне, совсем не представляешь того пути, который приведет, собственно, в Благовещенск». Такой фразой писателя Алексея Сальникова началась его встреча с амурскими читателями, которая прошла 4 октября на книжном фестивале «Берег». О своих впечатлениях от фестиваля, а также о творческом пути, создании персонажей и литературе в целом автор рассказал корреспонденту «КП Благовещенск».

Путь через тернии

- Насколько важны автору встречи с читателями, участие в фестивалях – или это нужнее самим читателям?

- Я вижу своей миссией, грубо говоря, приезжать на места и злить людей. В том плане, что всегда среди зрителей есть такой автор, который думает: «А почему ты тут сидишь, а не я?» - пускай он разозлится и напишет что-то свое. Я ведь, живой пример этой аллегории – лягушки, которая била лапками и взбила масло, - может, кого-то это хоть немножко зацепит.

- У вас тоже такое было, ходили на фестивали?

- Нет, не ходил. Но я писал, еще с детства.

- Вы говорили, что создание романа «Опосредованно» - ваша писательская миссия. Вы бы ее осуществили, даже если бы с «Петровыми» не получилось такого успеха?

- Видимо, да, когда идея сложилась бы окончательно. Я не сразу понял, как к ней подступиться: написал вроде бы начало, но оно ни во что не оформлялось. Потом внезапно написались несколько последних абзацев, и уже от них я начал постепенно приближаться к началу. Почему-то так было легче. Но с каждым романом по-разному получается.

- Например?

- У «Петровых» было начало первой главы и ее название «Артюхин Игорь Дмитриевич» – что интересно, оно таким и осталось. И я просто посмотрел в какой-то момент на свою идею со Снегурочкой, на название первой главы, увидел в последнем слово «Аид» и – хоп! – все это оформилось в идею романа. А, допустим, с «Отделом» я начал с куска первой главы, а к нему уже начал подгонять вторую главу и дальше.

- Что сложнее – процесс написания романа или редактура?

- Редактура, потому что роман уже написан, реализован, и он уже надоел. Ты ведь его читал первым, когда только придумывал, а это делается не сразу, через множество вариантов – иногда годы уходят. Потом писал, потом сам перечитывал.

И тут приходит редактура, и надо заново все читать и обсуждать. К тому моменту тебе уже кажется, что текст удивительно скучный. Ты не понимаешь – как его вообще люди могут читать? И все потому, что ты от текста уже очень устал.

- И сильно приходилось править тех же «Петровых»?

- Там были довольно хорошие правки. Замечательный редактор Анна Колесникова увидела некоторые логические ошибки в предложениях.

Вообще, в чем плюс все-таки редактора – когда ты перечитываешь свой текст, тебе в голову приходят те же мысли, возникает то же настроение, как и когда ты этот текст писал. И ты точно так же пропускаешь некие опечатки и «косяки», которые редактор ясным взглядом как раз увидит. Так что он необходим, а лучше даже несколько. А еще лучше дать почитать кому-то из близких, если они согласны.

Вдохновение в книгах

- Вы говорили, что много общаетесь с другими писателями и поэтами в Екатеринбурге. Насколько значима поддержка других авторов для писателя?

- На каждом этапе процесса нужна разная поддержка. Когда пишешь, надо, чтобы спокойно было. Когда книжка издана, приятно почитать критику – это подбадривает на следующую книгу. Ну, и отрицательные отзывы тоже не помешают, чтобы понять, насколько ты с ними согласен хотя бы, принимаешь ты это или нет.

- То есть, отзывы и рецензии вы читаете?

- Да, на новую книгу с удовольствием прочитывал.

- Бывало ли, что авторы отзывов видели в ваших книгах то, что вы в них не закладывали?

- Да постоянно. Кто-то видит в «Петровых» абсолютную чернуху, а для меня это веселая история с оттенком готичности, я такого взгляда не понимаю. Некоторые читатели как будто впервые открывают для себя других людей, которые живут на 20 тысяч рублей в месяц. Мне кажется, для многих столичных читателей вот это чернухой и кажется.

Кто-то не верит, что бывают грязные подъезды. Я много раз уже пересказываю прочитанную где-то реплику: «Сколько лет живу, ни разу в России не видела грязные подъезды» Не знаю, по-моему, найти их не проблема. Еще есть люди, которые считают книгу слишком веселой, и есть те, кто находит в ней больше смыслов, чем находил я сам.

- В одном из интервью вы говорили, что следующую книгу как раз хотите написать веселой…

- Ну да. Я в принципе веселый автор, да и человек веселый – или мне так кажется. Вы не знаете про роман «Отдел» - я его писал и смеялся. Потом перечитал и ужаснулся, там же мужчина по квартирам ходит и людей убивает. Но при этом, когда писалось, было весело.

Это потом повторилось с американской переводчицей Лизой Айден. Она тоже читала, смеялась и ужасалась тому, что смеется. Вот такое, видимо, у меня странное чувство юмора.

- Другие книги как-то повлияли на то, как вы пишете?

- Разумеется. На самом деле люди учатся писать, не только когда пишут, но и когда читают – прикидывают, что им нравится или не нравится. «Отдел» сам собой как-то возник, «Опосредованно» тоже из кучи прочитанных книг и стихов. А «Петровы»… отчасти, как я понял, я обворовал Джона Ирвинга, взял его идею по взгляду на происходящее со стороны. Хотя во многих книгах события описываются с разных взглядов, но мне кажется, что я именно Джона Ирвинга обворовал.

А потом, гораздо позже, когда книга была издана, мне попала в руки книга Андрея Ленкова, написанная раньше «Петровых». И там тоже был алкоголь, прогулки по Екатеринбургу. Будто идея была ниспослана из воздуха, но Андрей реализовал ее одним образом, а я – другим.

- Вы с детства любили читать?

- Да, я как лет в шесть научился, так читать и начал.

- А есть книга, которую вы прочитали в детстве и которая сильно на вас повлияла – и как на автора, и как на человека?

- Ричи Достян «Тревога». Там на каникулы подростка отправляют в деревню с матерью и младшей сестрой. А по соседству живут двое детей, которых родители тоже оставили на лето. Главный герой влюбляется в девочку из этой семьи, у них собирается компания из этих дачных детей. И до этого, знаете, он всегда верил матери, всегда был на ее стороне во время скандалов, если они были не на него направлены. А тут мать в конце книги кричит на эту девочку, потом на главного героя, и он понимает, что она не права. И становится совершенно другим человеком.

Как эта книга написана – просто не передать словами. Она тонкая, прочитать можно за несколько часов, но я остался от нее в восторге. Я недавно про нее вспомнил, перечитал. И обычно, когда перечитываешь любимые в детстве книги, всегда боишься, что они окажутся только подобием того, что ты когда-то прочитал и пережил. А тут – нет, все сохранилось.

Спешите писать

- Когда автор говорит, что выполнил свою писательскую цель, кажется, что он сейчас отложит ручку в сторону и уйдет из профессии. Вам никогда не хотелось так поступить?

- Несколько раз, конечно, хотелось. У всех есть профессиональная самокритика - что ты тут делаешь, зачем. Она и сейчас меня не покидает, порой накатывает.

- Мне кажется, с этим часто сталкиваются начинающие писатели…

- А начинающим еще хуже! Во-первых, надо написать – бог с ним. Но ведь еще надо послать и ждать, пока тебя опубликуют где-нибудь. И ладно, когда быстро отказывают, но иногда вообще не отвечают. И ты ждешь месяц, заглядываешь на электронную почту, ничего не видишь, грустишь.

- Как не опустить руки в такой ситуации?

- Единственный способ не опускать руки – это не опускать руки. Не накладывать руки на себя, не вредить близким. Самое отвратительное, это когда человек просто пьет, ничего не делает, портит близким настроение и жизнь и считает себя непризнанным каким-то автором. Я на это нагляделся, и это чудовищно. Лучше вообще не писать, чем писать так, сопровождать это моральным насилием в семье. Вот этого не надо делать.

- А насколько нужно современному автору издаваться в классическом понимании – на бумаге, а не в интернете?

- По-моему, издать книгу не за свой счет – основная идея каждого современного автора, которого еще не опубликовали. И это правильная идея! Потому что все равно нужно попробовать, посмотреть, как это все будет. Это само по себе некое приключение.

Многие ждут признания после смерти, но мы же сами его не увидим. У нас одна-единственная жизнь, которую мы проживаем. У меня порой бывало впечатление, что я будто прожил уже эту жизнь или подглядел за собой. Но на самом деле это не так – никаких жизненных черновиков не бывает, все проживается единожды, но зато навсегда.

Поэтому откладывать не надо и написание книг, думать: «Вот, начну больше зарабатывать, сяду за роман и напишу». Так откладывают до пенсии, и потом на пенсии тоже не пишут. А жизнь довольно внезапно прерывается. Все-таки нужно спешить писать в меру своих возможностей.

ДОСЛОВНО

Из вопросов читателей

«Меняется ли жизнь писателя из регионов после успеха?»

- Да, конечно, изменилась. С одной стороны, она стала более спокойной: еще пару книг я могу спокойно написать, точно зная – их издадут. С другой стороны, она стала более беспокойной: никогда прежде я по стране так активно не передвигался, и уж точно меня не заносило так далеко. Но, вместе с этим, состоялось много знакомств и вдруг оказалось, что мне очень нравится разговаривать с людьми. И вот, сижу и с удовольствием разговариваю.

«Не было ли у вас синдрома самозванца? Страха, как читатели и критики примут ваши книги?»

- Он у меня до сих пор есть, есть некое ощущение мошенничества. Да, ты вкладываешь в книгу определенные силы, но не думаешь, что она настолько хороша, чтобы люди ее читали.

Но страха особого нет. Я всегда хотел написать «Опосредованно», и «Петровы» просто протоптали этой книге дорожку к изданию. Мне, собственно, уже все равно, как ее будут читать люди, потому что именно «Опосредованно» я и хотел всю жизнь написать. Я как будто сделал то, что хотел в своей жизни, и теперь могу писать «на расслабоне».

«Хотел спросить об экранизации «Петровых» - насколько плотно вы принимали участие в ее создании, видели ли, что получилось?»

- Я не плотно участвовал, а скорее наоборот – так получилось, что ускользал, не специально, но избегал съемочного процесса. Я все-таки в кино ничего не понимаю, не могу советы давать. Мы просто поболтали, пообсуждали некоторые моменты с Кириллом Серебренниковым, и на этом мое участие закончилось.

ДОСЬЕ «КП»

Сальников Алексей Борисович (род. 7 августа 1978 года) – русский писатель и поэт, лауреат премий «Национальный бестселлер» и «НОС» в 2018 году. Родился в Эстонии, с 1984 года живет на Урале. Дебютировал как поэт, но стал известен, прежде всего, как автор прозаического произведения – романа «Петровы в гриппе и вокруг него». Именно за него Алексей Сальников удостоился престижных российских литературных премий. Позднее также вышли его романы «Отдел» (на самом деле написанный первым) и «Опосредованно», которые также благосклонно встречены читателями и критиками.

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