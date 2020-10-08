Холодные батареи и потерянные письма – что волнует благовещенцев

Неприятно, когда долгожданное письмо или открытка так и не добираются до адресата. Фото: Татьяна РЯБОВА

Тепло в каждый дом

Благовещенка Галина Николаевна:

- Пишем вам, потому что не знаем, куда ещё можно обратиться. Наш дом находится на ул. Северной, 93. Обслуживает нас «Амурская управляющая компания». Зимой мы замерзаем, а всё лето отключают горячую воду. Вода идет чуть теплая. Мы жаловались и в прокуратуру, и в жилищную инспекцию, и губернатору, а воз и ныне там. Помогите нам!

Директор «Амурской управляющей компании» Михаил Зубрицкий:

- В доме при строительстве были установлены некачественные трубы, они полностью пришли в негодность. В связи с этим перед прошлым отопительным сезоном мы их полностью поменяли. В итоге жалоб в прошлом году на отопление не поступало. Единственное, тепла может не хватать в начале осени – пока на улице тепло, котельная дает не самые большие нагрузки, также идет наладка системы, стравливание воздуха.

По горячей воде проблема возникает, когда теплотрассу, которая идет к дому, подтапливают грунтовые воды. Трубы соответственно охлаждаются. Мы принимаем локальные меры по откачиванию воды, но они большого эффекта не дают. Хотя дренажные насосы работают практически ежедневно: сегодня откачали - завтра вода прибыла, и опять откачивают.

Пресс-служба «Амурских коммунальных систем»:

- По нашим сведениям, вода подается нужной температуры. В сложившейся ситуации можем посоветовать жильцам обратиться в управляющую компанию, чтобы там, в свою очередь, обратились к нам (мы работаем напрямую с организациями). В таком случае наш специалист сможет выехать на место и сделать необходимые выводы.

Пресс-служба администрации г. Благовещенска:

- Температура теплоносителя в системе отопления поддерживается в зависимости от фактической температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком, утвержденным теплоснабжающей организацией.

Одной из причин отклонения температурного режима являлся повышенный износ внутридомовых сете. Между тем, в период подготовки дома к отопительному периоду 2020-2021 годов, управляющей компанией проведена замена непригодных для эксплуатации сетей в полном объеме.

Также одной из причин является затопление каналов тепловых сетей вблизи дома №93. Тепловая и водопроводная сети к многоквартирным домам по ул. Северная, 86, 93, находятся в собственности Лушпей А. А. Управлением ЖКХ г. Благовещенска неоднократно направлялись обращения в адрес Лушпей А. А. о необходимости проведения мероприятий по обслуживанию сетей. До настоящего времени мер по устранению нарушений собственников не принято.

Дополнительно сообщаем, что собственник жилого помещения вправе обратиться в судебные органы, если считает, что нарушены его жилищные права.

Открытки потерялись

Благовещенка Валентина Васильевна:

- Последнее время с почтой постоянные проблемы. Стали часто теряться почтовые открытки, да и газеты, на которые подписывалась, приходят не всегда вовремя. Что делать в такой ситуации?

В управлении федеральной почтовой связи Амурской области рассказали, что в 2020 году были зафиксированы случаи обращения от клиентов, которые не получили почтовые открытки.

- Точная статистика по таким обращениям не ведется. Зачастую причина недоставки почтовых карточек - неверно оформленные адресные строки либо отсутствие марки необходимого номинала. Неоплаченные или оплаченные не полностью открытки возвращаются отправителю, если на открытке был указан почтовый адрес отправителя, - рассказала Галина Ефимова, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС.

Также стоит помнить, что открытки бывают простые и заказные. Вторые потерять сложнее – их вручают получателю лично в руки. Если письмо или любое другое почтовое отправление не дошло до адресата, необходимо обратиться в свое почтовое отделение, в контактный центр по бесплатному телефону 8-800-1-000-000 либо оставить претензию или вопрос в мобильном приложении Почты России или в чате на сайте pochta.ru.

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