Куда сходить в Благовещенске на этой неделе: Выставки на любой вкус

Насладиться искусством сможет на этой неделе каждый. Фото: министерство культуры Амурской области

Октябрь в Благовещенске обещает быть щедрым на самые разнообразные выставки. Жители и гости города смогут послушать увлекательные лекции и увидеть редкие книги.

Живопись и графика

Библиотека искусств приглашает на открытие выставки художника Анатолия Тахаева. Он родился в 1948 году в Белогорске, окончил художественно-графический факультет Хабаровского педагогического института, с 2001 года является членом Союза художников России.

На выставке будет представлено 16 работ живописи и графики, некоторые из них - впервые. Мероприятие пройдет в библиотеке искусств (ул. Ленина, 72) 7 октября в 12.00. (12+)

Стихи и сны

В субботу, 10 октября, открывается выставка «"И сон, и явь" Игоря Файнфельда». Она пройдет в отделе краеведения и редких книг Амурской областной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского и будет посвящена 80-летию со дня рождения амурского поэта, эссеиста, ученого, члена Союза писателей России Игоря Файнфельда.

Игорь Файнфельд родился в городе Свободном, его публикации и монографии посвящены психоэнергетическим возможностям человека, духовной культуре Древнего Востока, толкованиям сновидений, проблемам стресса.

Посетители выставки увидят первые поэтические сборники автора, подборки стихов разных лет, опубликованных в литературно-художественном альманахе «Приамурье», сборнике «Страницы», изданном к 40-летию Амурской областной общественной писательской организации.

Продлится выставка до 23 октября. (12+)

Песни и романсы

Библиотека также приглашает любителей музыки на выставку «Он воспевал амурские просторы». Посвященная 80-летию со дня рождения амурского композитора, заслуженного работника культуры России Николая Лошманова, она откроется 13 октября.

На выставке представлены книга пародий и эпиграммы композитора, авторские и коллективные сборники песен, посвященных музыканту стихов и публикации из периодических изданий. Выставку сопровождает электронная презентация фотографий из архива семьи Лошмановых.

Всего в творческом багаже композитора около 500 произведений. Он писал песни, романсы, а также музыку к пяти спектаклям областных театров - драмы и кукол.

Выставка продлится до 25 октября. (12+)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Успеть в последний момент

Для тех, кто пропустил премьеру спектакля «Евгений Онегин» в Амурском театре драмы, еще есть возможность посмотреть новую интерпретацию нетленной классики. Постановку по одноименному роману Александра Сергеевича Пушкина покажут еще и 9 октября в 18.30. 12+

А еще любителям театра предлагается посетить непремьерные спектакли - комедию в двух действиях «Тетки» (12+) и трагикомедию в двух действиях «Селфи со склерозом» (12+).

Некоторые спектакли стоят того, чтобы на них успеть. Фото: Амурский областной театр драмы

Последняя неделя осталась у тех, кто еще своими глазами не видел мультимедийную выставку «Винсент Ван Гог». До 13 октября зрители могут прикоснуться к прекрасному. Они окажутся окруженными огромными трех-четырехметровыми полотнами Ван Гога, оживающими прямо на глазах. Экспозиция создана с применением современных проекционных технологий, анимации - сотни изображений будут показаны на больших экранах в сопровождении произведений классической музыки. (0+)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Выставочный зал приглашает гостей и жителей Благовещенска 10 октября послушать лекцию о древнерусском искусстве. Слушатели узнают, что оно в себе несет, какие были каноны, символы и образы у мастеров того времени.

Лектор - историк искусств, член творческого Союза Светлана Московченко расскажет, как отразилось на искусстве принятие православия, а также о взаимосвязи древнерусской и византийской художественных культур.

Обзорная лекция «Древняя Русь Х-ХVII вв.» начнется в 14.00. Количество билетов ограничено - группа не более 10 человек. Стоимость билета - 200 рублей. Для записи обращаться по телефону 51-00-05. (12+)

КСТАТИ

С 1 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения РФ стартовала вторая Всероссийская культурно-образовательная акция «Культурный марафон». Цель проекта - увлечь подрастающее поколение изучением культуры во всем ее многообразии, а также помочь молодежи развить творческое мышление.

«Культурный марафон» - это увлекательный формат получения новых знаний. Благодаря интерактивным цифровым технологиям подростки могут с интересом узнавать новое из сферы культуры.

Присоединиться к акции могут школьники, студенты, учителя, родители – да и вообще все желающие. Основная часть всероссийского проекта пройдет с 1 ноября по 1 декабря. В этот период его участники смогут ответить на вопросы мультимедийного онлайн-теста, разделенного на четыре тематических раздела: орнамент и декор, музыка, танец, текст.

Ссылка на марафон: education.yandex.ru/culture/.

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