В Благовещенске обнаружили подвал исторического здания: что это за дом и какая его ждет судьба

Так выглядело когда-то разрушенное ныне здание. Фото: www.instagram.com/amurotgoloski

Во вторник, 6 октября, благовещенских краеведов ждала неожиданная находка – в центре города обнаружили подвалы дома мещанки Анастасии Колюжиной, также известного как «Торговый дом Кувшинова». Об этом сообщил амурский краеведческий паблик @amurotgoloski.

- Утро началось с сообщения в нашем краеведческом чате, что в районе улиц Большой и Американского переулка, роется траншея и на поверхность вывернуто огромное количество кирпича, не земля, а сплошной кирпич. Через полчаса всей нашей дружной компанией, включая непослушных детей, мы обследовали произведённое вскрытие, - рассказали краеведы.

Взору экспертов отрылся вид цокольного этажа здания бывшего «Торгового дома Кувшинова», которое сгорело в 1970-х годах, будучи уже в статусе областной библиотеки. Здание было полностью разрушено и считалось утерянным, пока в районе улицы Ленина и переулка Святителя Иннокентия на стартовали работы по укладке кабеля наружного освещения. Рабочие выкопали траншею под кабель, а вместе с ним – множество кирпичей, стены исторического подвала.

- Мы решили максимально собрать информацию об этом доме, который мы назвали «Торговым домом Кувшинова». Ссылка на «Магазин И. И. Кувшинова» в отношении дома на углу Большой (сейчас – Ленина) и Американского (сейчас – переулок Св. Иннокентия) даётся Тамарой Холкиной в книге «Архитектурное наследие Благовещенска». Также ссылки на это имеются на сайтах местной прессы. Однако мы решили провести тщательное расследование и в том числе обратились к Сергею Емельянову за консультациями, - рассказали позднее в краеведческом сообществе Благовещенска.

Фото: www.instagram.com/amurotgoloski/

Как оказалось, правильнее всего называть разрушенное здание, от которого сейчас остался только подвал, домом Колюжиной Анастасии Ивановны.

- Она была мещанкой и крупной домовладелицей, имея в собственности несколько доходных домов, то есть дома, которые строились для сдачи в аренду, как жилая и коммерческая недвижимость. Непосредственно этот дом, по адресу пер. Американский, 11, был построен в 1897 году, - говорится в информации в инстаграм-аккаунте @amurotgoloski. - По информации Сергея Емельянова, Колюжина умерла 31.03.1910 года, но несмотря на это, вплоть до муниципализации частной собственности в 1923 году продолжала числиться в собственниках недвижимости. На одном из поздних фото 1950-х годов, сделанном в максимальной близости от фасада, можно четко разглядеть вензель хозяйки: «А. К.»

По фотографиям, предоставленным Максимом Битяком, видно, что здание имело форму «Г». На обе улицы выходили два абсолютно одинаковых фасада, насчитывающие по девять окон. На наличие цокольного этажа или подвала указывают два обстоятельства: во-первых, чтобы зайти на 1-й этаж магазина, необходимо было подняться по лестнице с 5-ю ступенями; во-вторых, наличие подвальных окон высотой около 0,5 метра.

- По сути это был аналог современных торговых центров, где площадь, отделы и целые этажи сдавали в аренду. Так, в разное время здесь располагался обувной магазин Ф. Г. Пешехона. Примерно в 1910-13 годах дом целиком арендовал И. И. Кувшинов. В 1916-19 годах здесь вёл свою торговлю еврей Бент Яков Маркович. Уже во времена Советского Союза в здании располагалась областная библиотека, которая и сгорела в 1970-х годах, - объясняют краеведы.

По их мнению, сейчас следует изменить место прокладки кабеля и передать весь участок археологам, историкам и студентам, чтобы в течение 2-3 лет создать в центре города археологический памятник с руинами. Однако мэр города Олег Имамеев таких идей не разделяет:

- Сказать уже сейчас, что нужно огородить участок в центре города, где будут вестись в течение нескольких лет раскопки, не готов. Я за сохранение исторического наследия, именно за сохранение, но мы не должны получить в итоге котлован с водой от летних дождей, который, к тому же, может представлять опасность.

Не сведущему человеку узнать в раскопках исторический подвал - практически нереально. Фото: www.instagram.com/o.g.imameev/

Глава города сообщил, что работы на месте подвала остановили – кабель проложат на другом участке.

- Естественно, никто не мог представить, что находится под землей на этом участке. Совершенно случайно был обнаружен цокольный этаж исторического здания. Не сомневаюсь, останки строения имеют большое историческое значение. И мы должны ценить такие беспрецедентные находки, - отметил Олег Гатауллович. - Сейчас будем думать над её дальнейшей судьбой. Решение примем с учетом мнения общественности – жителей города, общественных организаций, краеведов, специалистов управления по охране объектов культурного наследия.

Мэр заверил, что когда будет выработана общая позиция, будет определено будущее артефакта и сформирован конкретный план мероприятий.