Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 октября 2020: В школах усилили эпидемиологический контроль

А еще регион вошел в топ по количеству исследований на 100 тысяч человек. Фото из архива КП - Благовещенск

В Амурской области продолжает распространяться коронавирус: за прошедшие сутки выявили 43 случая в регионе, причем 30 из них – в Благовещенске. У жителей столицы региона такие цифры вызывают логичное беспокойство, однако пока информации о новых противоэпидемиологических мерах не поступало. Остается только ждать заседания оперативного штаба, которое запланировано на 9 октября.

Инфографика: Yandex.ru

Приглядывая за детьми

Между тем, в школах и детских садах Тынды усилили контроль над соблюдением требований Роспотребнадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В среду, 7 октября, учебные заведения города посетили замглавы администрации города Тынды, председатель Тындинской городской думы.

- По итогам инспекции были выявлены нарушения, которые после замечаний устранили. Так, в одной из школ не работали санитайзеры, часть преподавателей не надевали маски либо носили их на подбородке, на входе измеряли температуру детям, дотрагиваясь до кожи их рук, - рассказала мэр Тынды Марина Михайлова.

Во всех учебных заведениях ведутся журналы учета данных термометрии сотрудников, проводится регулярная обработка поверхностей дезинфицирующими средствами, учителями и младшим обслуживающим персоналом соблюдается масочный режим. По словам директоров школ, все родители с пониманием относятся к веденным ограничениям и не заходят в здания учреждений. При этом фиксируются нарушения масочного режима в детских садах. Родители без масок приходят в дошкольные учреждения.

Сегодня в Тынде остается напряженной обстановка по распространению новой коронавирусной инфекции. Каждый день фиксируются случаи заражения вирусом COVID-10. Эпидемиологи подчеркивают, что при строгом соблюдении масочного режима и проведении дезинфекции риски заражения сводятся к минимуму.

В топе по тестированию

Также сообщается, что Амурская область вошла в топ-15 регионов по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения. Приамурье оказалось на 15 месте, в первую тройку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Республика Тыва.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

По состоянию на 07.09.2020 года проведено более 48,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.