Коронавирус в Приамурье, последние новости на 12 октября 2020: В Благовещенске и Свободном резко выросла заболеваемость

Статистика растет с начала октября. Фото: DepositPhotos

В Амурской области продолжается стремительный рост числа заболевших коронавирусом. За выходные вирус выявили у 112 жителей региона. В субботу, 10 октября, заболели 57 человек, а в воскресенье, 11 октября, было зарегистрировано 55 новых случаев. Наиболее значительный рост, по статистике управления Роспотребнадзора Приамурья, фиксируется в Благовещенске и Свободном.

Всего в регионе выявили уже 4776 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 3090 завершились выздоровлением, 54 – летальными исходами. Отмечается, что 65% умерших были в возрасте 65 лет.

Врачи продолжают проверять амурчан, общавшихся с больными «ковидом». Лабораторное обследование проходят 2819 человек, из них 2817 изолированы по месту жительства, двое – в изоляторах.

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- Ситуация по коронавирусу усложняется, - обратил внимание на прошедшем 9 октября заседании оперштаба по борьбе с пандемией губернатор Василий Орлов, - залог нашего успеха – в самодисциплине. От этого будет зависеть, как мы сможем пройти этот период.

Губернатор призвал помнить и неукоснительно соблюдать масочный режим, правила гигиены:

- Мы все должны научиться жить по-новому. И ученики, и педагоги, и предприниматели, и чиновники. Если ситуация будет ухудшаться, придется переходить к весеннему сценарию, когда все было закрыто. Но никому этого не хочется. Поэтому призываю к самодисциплине.