В Амурской области юноша погиб после падения в бункер с соей

Парень учился в сельскохозяйственном колледже. Фото: DepositPhotos

Трагедия произошла в селе Косицыно Тамбовского района. 9 октября молодой человек во время работы на зерновом дворе упал в бункер с соей. Что именно стало причиной смерти – не уточняется. Но сам факт произошедшего в администрации Томбовского сельсовета подтвердили.

– Я могу сообщить, что это действительно произошло. Молодой парень был в призывной кампании. Учился в сельскохозяйственном колледже, поэтому имел отсрочку. Проходил комиссию и буквально на следующий день погиб, – сообщили в сельсовете.

По факту гибели юноши на производстве проводится проверка, сообщили в следственном управлении СК РФ по Амурской области. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.