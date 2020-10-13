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Четыре автобуса в Благовещенске изменят маршруты

Ремонт дорог снова сказался на общественном транспорте
Дарья ПРОКОПЬЕВАДарья ПРОКОПЬЕВА
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Сезон дорожных ремонтов должен завершиться к концу октября. Фото: pexels.com

Сезон дорожных ремонтов должен завершиться к концу октября. Фото: pexels.com

В Благовещенске стартуют очередные ремонтные работы – на этот раз они затронут перекресток улиц Красноармейская и Калинина. Из-за этого сразу четыре автобусных маршрута должны будут измениться.

Изменения вступят в силу с 14 октября с 11.00 и затронут автобусы под номерами 9, 28, 36 и 36 (О). Посадка и высадка пассажиров будет происходить на существующих остановочных пунктах, отмечают в администрации Благовещенска.

Новая схема движения выглядит одинаково для всех автобусов: – ул. Красноармейская – ул. Б. Хмельницкого – ул. Горького – далее по действующей схеме движения маршрутов.

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