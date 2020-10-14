Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 октября 2020: Мэр Благовещенска попросил с пониманием относиться к медикам

Медики сейчас находятся на передовой. Фото: pexels.com

По официальной статистике, на утро 14 октября 2020 года в Амурской области зарегистрировано 4887 случаев новой коронавирусной инфекции. Только за прошлые сутки вирус подтвердили у 54 пациентов, более половины из них – жители Благовещенска. Так что можно смело говорить, что пандемия в Приамурье не утихает, а лишь разрастается.

Вместе с числом заболевших растет и число умерших от коронавируса. Вчера подтвердили гибель ещё троих амурчан, всего с начала пандемии скончались 57 человек, в большинстве – люди старше 65 лет. Но есть и хорошие новости: 3144 пациента в Амурской области выздоровели и покинули стационары.

Инфографика: Yandex.ru

Тем не менее, в области нередко звучат негативные отзывы в отношении врачей. Ответом на них стало обращение, которое мэр Благовещенска опубликовал на своей странице в Инстаграме:

«Даже если вы из числа ковид-диссидентов, уделите минуту внимания на чтение этого текста. Он будет несколько сумбурным, но надеюсь, смогу донести до вас мысли или скорее даже чувства, которые со мной последнее дни. Честно признаюсь, раньше особо не задумывался над тем, что вы прочтете. Но все ведь имеют право на прозрение.

Каждый день ковид ставит в стране новые рекорды. Только вчера мне позвонили человек десять со схожими просьбами: помочь с госпитализацией, с приездом скорой, со сдачей теста. И хотя здравоохранение не относится к полномочиям муниципалитета, я понимаю, почему обращаются ко мне. Представитель власти. Может позвонить нужному человеку. Попросить кого-то. Чего скрывать, так у нас принято и считать и делать.

Но сейчас о другом. Большинство из тех, кто обращается, с большим или меньшим раздражением говорят о медиках. Слова и фразы обычно употребляются такие, как «бардак», «как так можно работать» и т.п. Никто не спорит, что многое в нашей медицине не так.

Но я хочу сказать о людях, которые в ней работают. Именно о них мы забываем. Кроме того, что они должны и обязаны.

Инфографика: Yandex.ru

А ведь в суете дней мы перестали замечать, в каком аду работают врачи, медсестры, фельдшеры. Помните, буквально несколько месяцев назад все искренне поражались героизму и самоотверженности медиков. Была даже кратковременная мода на сопереживание врачам. Была и прошла. Что сейчас изменилось? Да ничего! Разве только им стало еще тяжелее, если это возможно, конечно. Их ад и война с коронавирусом никуда не делись.

Попробуйте поставить себя на место врача скорой, который за день приезжает к тридцати пациентам. Половина из которых с подозрением на ковид. И ведь каждый такой вызов может стать роковым. А у всех семьи, дети. Ради нас они рискуют не только своими жизнями, но и жизнями близких.

Кто-то опечален, что в этом году не слетал в Таиланд или не съездил в Приморье, а они просто рады уже тому, что живы и здоровы сами и их родные. Почувствуйте разницу.

Собственно к чему все это? Не собираюсь никого оправдывать, да врачи и не нуждаются ни в чьем оправдании. Просто призываю вас к пониманию и терпению, что к кому-то не приехали вовремя, не перезвонили. Берегите себя и близких!»