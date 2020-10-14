За убийство сына амурчанина приговорили к 9 годам в колонии

Отец признал вину лишь частично. Фото: pixabay.com

Мужчину из Зейского района приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство родного сына. Отец 59 лет застрелил 34-летнего парня в пылу пьяной ссоры. Дело рассматривал Зейский районный суд.

- Судом установлено, что в мае 2020 года в п. Октябрьский Зейского района в ходе совместного употребления спиртных напитков между осужденным и его сыном, произошла ссора, в ходе которой 34-летний парень причинил отцу телесные повреждения. В ответ на такое поведение мужчина принес из кладовой в дом хранящееся у него двуствольное гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, из которого произвел один выстрел в сына, - рассказали подробности в прокуратуре Амурской области. - В результате сквозного одиночного пулевого огнестрельного ранения груди и живота потерпевший скончался на месте происшествия.

Отец признал вину, но частично. Мужчина настаивал, что убивать сына не хотел, но при этом не мог объяснить, как же это произошло. В результате исследованных в процессе доказательств, суд согласился с позицией государственного обвинения и предложенной квалификации содеянного.

При назначении наказания в качестве обстоятельства, отягчающего вину подсудимого, суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельством, смягчающим ответственность виновного, суд учел противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления и назначил наказание мужчине в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержал представителем прокуратуры Зейского района.

Приговор в законную силу не вступил.