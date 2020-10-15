Около 400 докторов уволились с начала пандемии в Амурской области

В сложившейся ситуации доктора, которые продолжают работать несмотря на все риски и нагрузки, заслуживают уважения втройне. Фото: правительство Амурской области

Около 400 врачей ушли с работы с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Приамурье. Все это привело к дефициту медиков, огромным нагрузкам и жалобам амурчан на то, что врачи долго едут на выезде. Подробнее о ситуации рассказала и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

- Мы наблюдаем отток кадров. Ушли порядка 400 врачей за весь период пандемии, при этом за тот же период трудоустроились порядка 200 человек, - поделилась Светлана Николаевна. – Уволились люди старше 65 лет, потому что находятся на самоизоляции. Ушли люди, которые сочли, что в этой профессии себя не нашли – тяжело работать, объём очень большой.

Еще тяжелее работать тем, кто остался. По нормативу на одного врача ежедневно должно приходиться порядка 20 пациентов, а сегодня они работают с нагрузкой 70-80 пациентов в день. Увеличился и рабочий день: раньше выездные бригады работали до 19.00, а теперь – пока не перестанут пускать в квартиры, вплоть до 22.00. На всё это накладывается и негатив со стороны пациентов: некоторые позволяют себе оскорбления, нецензурную брать. Врачи находятся в труднейшей ситуации.

- В скорой помощи тоже работают живые люди, только с медицинским образованием. Кто-то заболел, кто-то ушел в отпуск, кто-то оказался контактным, несмотря на то, что все меры предпринимаются, - рассказала о других трудностях Светлана Леонтьева. – Кроме того, на скорую помощь некоторое время была возложена функция транспортировки пациентов для проведения исследования. Но это не функция скорой помощи.

Сейчас врачебно-фельдшерские бригады занимаются именно оказанием скорой медицинской помощи. Транспортировку пациентов в сопровождении медицинского персонала возложили на амбулаторно-поликлиническое звено. Для этого выделили дополнительный транспорт и привлекли студентов медицинской академии и медколледжа. Также с нехваткой транспорта помогло справиться правительство Амурской области – власти выделяли машины с водителями.