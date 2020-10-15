В Благовещенске все больше школьников переводят на дистанционное обучение

Большинство классов, впрочем, занимаются в обычном формате. Фото: pixabay.com

Как «Комсомольской правде Благовещенск» стало известно из собственного источника, в Благовещенске еще один класс переходит на «дистанционку». В этот раз учиться домой отправили 7 «А» класс в школе № 26. Утром дети получили от учителя сообщение. Им рассказали, что на некоторое время им нельзя ходить ни в школу, ни в секции, ни в кружки. Ребятам посоветовали соблюдать самоизоляцию, а домашние задания пообещали присылать по интернету.

В школе подтвердили данную информацию.

– Действительно, седьмой класс у нас переходит на дистанционное обучение. Это рабочий процесс в нынешних условиях. У нас три класса в младшей школе обучаются дистанционно и два в среднем звене, – пояснили в приёмной учебного заведения.

Тем временем, в Москве на дистанционное обучение переводят всех учеников старших классов. Школьники с 6-го по 11-й класс будут обучаться дома. На данный момент эту меру называют временной. Сроки ставят до 1 ноября. Сергей Собянин объяснил данное решение тем, что продленные осенние каникулы помогли сдержать рост заболеваемости коронавирусом. К тому же, опыт прошлого учебного года показал, что ученики старшего звена успешно справляются с дистанционным обучением.