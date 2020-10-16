Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 октября 2020: О контакте с больным амурчан просят сообщать по WhatsApp

Власти призывают амурчан с заботой относиться к своему здоровью и соблюдать меры безопасности. Фото: pexels.com

Ситуация с коронавирусом в Приамурье становится все более напряженной. В четверг, 15 октября, был поставлен рекорд по числу заболевших в сутки – вирус нашли сразу у 62 человек. Огромное число заболевших зарегистрировано в Тынде – 27 новых случаев. По этому поводу мэр города Марина Михайловна эмоционально высказалась в соцсетях:

- Дорасслаблялись. 27 заболевших за сутки!!! Маски, дистанция, чистые руки - это обязательно! Берегите себя и окружающих! Контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора усилен, но штрафы не вернут вам здоровья, - написала она в своем инстаграм-аккаунте.

Между тем, управление Роспотребнадзора по Амурской области собирает сведения об амурчанах, контактировавших с больными COVID-19. Сообщается, что в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» функционирует горячая линия, присылать сообщения можно на WhatsApp по номерам: 8-914-580-03-80, 8-914-040-65-27.

Для передачи информации о контактных необходимо указать:

- фамилию, имя, отчество, заболевшего;

- перечислить фамилию, имя, отчество и дату рождения контактных лиц, номер сотового телефона, дату контакта, адрес фактического места жительства.

Данные принимаются только в формате текстовых сообщений.