Ковидный невроз: как сохранить психическое здоровье

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Тревожные расстройства, панические атаки, стрессы стали следствием новой инфекции. О том, какое влияние на психическое здоровье амурчан оказала пандемия коронавируса с ее самоизоляцией и тревожными новостями, рассказал заслуженный врач РФ, психиатр высшей категории, профессор Иван Дудин.

Одиночество – пытка

На сегодняшний день пограничные нервно-психические расстройства занимают первое место среди всей психической патологии. В эту группу входят неврозы, посттравматические стрессовые расстройства и многие другие заболевания.

- Одно из наиболее распространенных психических расстройств среди невротических диагнозов на медицинском языке звучит как пароксизмальное тревожное расстройство, или, как его чаще называют, паническое расстройство. К специалистам нашего профиля сейчас обращается очень много людей с высоким уровнем тревожности, а это характерный симптом многих невротических расстройств. Но когда у человека начинаются панические атаки, ее уровень буквально зашкаливает.

Симптомы панических расстройств:

• учащенное сердцебиение и учащенное поверхностное дыхание;

• головокружение, чувство неустойчивости;

• дискомфорт в груди, чувство удушья (человек не может вздохнуть полной грудью);

• дрожь, потливость;

• тошнота, дискомфорт в желудке, в животе;

• ощущение нереальности окружающего;

• страх потерять контроль, умереть, сойти с ума.

- С возрастом у человека уровень тревожности возрастает. Самый опасный период, как для женщин, так и для мужчин – период гормональной перестройки, 42-45 лет. В это время болезнь может развиваться вплоть до инволюционных психозов (группа психозов, проявляющихся главным образом тревожно-депрессивными и бредовыми расстройствами), - говорит врач.

Существенно усугубила ситуацию с психическим здоровьем населения пандемия коронавируса. Ведущие профессора и специалисты сходятся во мнении, что во время пандемии число пациентов с психическими расстройствами возросло.

- Например, главный специалист-психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк приводит такие данные: раньше в тюрьмах одиночное нахождение в камере было пыткой, т.к. выдержать такое существование психологически очень сложно. В одиночной камере риск числа суицидов и уровня смертности на 26% выше, чем в общей. Примерно то же самое происходит с людьми на самоизоляции. Ведь многие вынуждены проводить время в полном одиночестве. Это добавляет к тем расстройствам, которые у них уже есть, невротическую составляющую. Отсюда вытекает посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое развивается у пациентов в ответ на некоторые серьезные психотравматические события. А пандемия однозначно является таким событием, - объясняет Иван Дудин.

Стрессы и алкоголизм

В одной связке с посттравматическим стрессовым расстройством идет алкоголизация, наркотизация, табакокурение и прочие виды зависимости. Если человек находится в изоляции, уровень употребления алкоголя, табака и психотропных веществ однозначно увеличивается.

- Алкоголизация – это «визитная карточка» ПТСР. Очень часто такие проблемы диагностировали у людей, вернувшихся из «горячих точек». Пристрастие к алкоголю формирует и определенная профессия. Если раньше говорили, что в группе риска находятся бармены и официанты – те, у кого алкоголь в постоянном доступе, то сейчас заболеванием все больше страдают представители малого бизнеса, владельцы пивных точек. Но основная причина алкоголизации – это все-таки стрессы. И пандемия коронавируса в том числе стала толчком к росту числа людей, страдающих алкогольной зависимостью, - подчеркивает психиатр.

Есть такое понятие, как викарная (заместительная) алкоголизация. Например, тревожный человек, принимая спиртное, расслабляется и, как ему кажется, обретает психическое спокойствие. Он воспринимает алкоголь как лекарство и начинает его употреблять чуть ли ни ежедневно. Но на самом деле именно так формируется вторичный алкоголизм.

Что самое страшное – этому заболеванию подвержено работоспособное население в возрасте от 28 до 50 лет. И большинство зависимых считают, что не могут отказаться от пристрастия, из-за стрессов в том числе.

- Когда мы начинаем работать с пациентами, формулируем конечную цель – отказ от алкоголя. Но, по словам большинства больных, достижение этой цели только на 70% зависит от них самих. Оставшиеся 30% они делят поровну между семьей, друзьями и стрессами, вызванными жизненными неурядицами. Это классика, так отвечают большинство больных алкоголизмом, - приводит пример из практики Иван Дудин.

Когда нужен психиатр?

Известно, что чем раньше распознается болезнь, тем легче она поддается лечению. Моральные, эмоциональные и психологические проблемы могут трансформироваться в соматические болезни, а психические расстройства - принимать затяжной характер. Тогда помочь гораздо сложнее.

- Если смотреть объективно, сейчас отношение людей к психиатрии все-таки стало проще, хотя до сих пор приходится сталкиваться с разными предрассудками и предубеждениями. Помните: в мире от психических болезней страдает огромное количество людей и идти к специалисту со своей проблемой не стыдно! Тем более, закон гарантирует каждому пациенту добровольность и конфиденциальность при обращении за психиатрической помощью, - подчеркивает Иван Дудин.

Лечение в комплексе

Лечение невротических расстройств проводится индивидуально в зависимости от происхождения заболевания. В одних случаях высокоэффективен прием антидепрессантов, в других - препаратов, улучшающих кровоснабжение и обмен веществ в головном мозге, витаминов. Обязательным компонентом лечения является психотерапия, особенно в тех случаях, когда причиной невроза являются психологические причины и зацикленность на тревожных мыслях, переживаниях.

- Задача – научить пациента жить в социуме, самостоятельно регулировать свое состояние, устраняя тревогу, прорабатывая тревожные ситуации. Но одной лишь психотерапией здесь не обойтись. Лечение всегда должно быть комплексным. Если оставить без внимания, к примеру, органический фон, т.е. биосоставляющую (см. «Важно»), то и невротические расстройства будут поддаваться лечению гораздо сложнее. Поэтому нужна помощь и невролога, и психиатра. Но в нашей специальности есть еще одна особенность: исход терапии зависит не только от врача. Пока человек сам не захочет вернуться к нормальной жизни, ему ничего не поможет, - резюмирует профессор.

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«Фактор здоровья» в «Комсомольской правде»

Мы продолжаем начатую в прошлом году серию публикаций о том, как позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Совместно с министерством здравоохранения Амурской области и Амурским областным центром медицинской профилактики в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» мы расскажем читателям, как уберечься от неприятностей и сохранить здоровье на долгие годы!