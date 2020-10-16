Всему голова: благовещенская выпечка покоряет народ

Хлеб и выпечку в области любят Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

Всемирный день хлеба празднуется в середине осени. Этот праздник был учрежден союзом пекарей и поваров, чтобы чествовать незаменимый для любого стола продукт. В Благовещенске на прилавках сейчас можно найти большое разнообразие хлеба и сладкой выпечки – да таких, что хочется после покупки пробовать прямо на улице, как в детстве. Как готовят такую выпечку и какую особенно любят жители города, узнавал наш корреспондент.

Угощение для студентов

Одна из пекарен выпекает бездрожжевой хлеб на закваске и заливной хлеб. По словам Павла Анатольевича, директора заведения, в тесто не замешивают никаких консервантов или вкусовых добавок. Попробовав натуральную выпечку, люди часто становятся постоянными посетителями и ходят за хлебом только к ним.

Во время карантина из-за коронавируса пекарне пришлось несладко: совсем не было посетителей, шли большие убытки. Но сейчас пекари уже возвращаются в строй и радуют благовещенцев свежей выпечкой.

И не только хлебом! В пекарне также продают булочки, пирожки и пиццы. Последние очень популярны у голодных студентов, забегающих перекусить между парами. Посетители постарше любят брать мини-пироги: с курицей, сыром и грибами. Но безусловное лидерство держит классика – сосиски в тесте.

Самое свежее

В другой благовещенской пекарне готовят выпечку из дрожжевого, сдобного, слоенного и пресного теста. Посетители любят покупать сытные перекусы – перепечи. Так называются корзиночки с разнообразной начинкой.

Не менее популярен хлеб. Здесь можно приобрести буханку бездрожжевого на кефире, льняного или мультизлакового. Все местные жители уже настолько пристрастились к свежим продуктам, что каждое утро приходят за горячей и ароматной выпечкой.

– Покупатели любят приходить к нам за сдобными угощениями, – рассказала Светлана Цыганчук, руководитель заведения. – Мы начинаем работать с пяти утра. К открытию на витрине уже полно горячего хлеба. В течение всего дня продолжаем печь новые, свежие продукты, чтобы радовать наших посетителей.

И самое качественное

Производители выпечки в третьем кафе специализируются на слоеном тесте, но выпекают и хлеб. Посетители особенно любят круассаны с семгой и миндалем. Среди хлеба предпочитают выбирать необычные угощения – зерновой с фундуком, изюмом и семечками, батон с кунжутом или французскую булку.

– Наши продукты отличаются технологией и качеством. Мы покупаем дорогие компоненты для лучшего вкуса, – отметила индивидуальный предприниматель, Лариса Владимировна. – Закваску могут делать до пяти дней, посвятить все свое время только этому, чтобы потом порадовать посетителей хорошим хлебом. Конечно, ценник на выпечку будет дороже, чем в магазине, но, поверьте, оно того стоит.

И пообедать, и к чаю подать

А в еще одном кафе-пекарне готовят продукты из слоеного и сдобного теста. Для любителей на выбор предоставляют разные сорта хлеба – кукурузный, ржаной, пшеничный и заливной. Можно приобрести как бездрожжевые, так и классические продукты. Постоянные посетители пекарни живут рядом или работают неподалеку. Здесь их всегда ждет сытный обед и вкусное лакомство к чаю. Но любой желающий может прийти, попробовать и влюбиться в здешние пирожки и булочки.

– Мы готовим тесто сами, не скупимся на ингредиенты. Например, для слоеного приобретаем дорогое и качественное сливочное масло. Никаких порошков при изготовлении, – поделилась секретом вкуса Наталья Сизова, управляющая кофейней. – Смеси дают тот простой, магазинный вкус. А у нас - только самая качественная выпечка.

КОМПЕТЕНТНО

Бизнес для смельчаков и знатоков

Борис Белобородов, председатель Амурского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»:

– Бизнес – это всегда риск. Важные факторы для его успеха – спрос на продукцию на рынке. Не менее важно, кто сам предприниматель, является ли он специалистом в той сфере, в которой хочет зарабатывать деньги. А еще лучше – если он любит заниматься этим делом, оно доставляет ему удовольствие.

Но на первом месте в сфере хлебопечения стоят технологии. Обычный, простой хлеб считается продуктом первой необходимости, и цены на него регулируются. Здесь технология крайне важна, чтобы выделиться среди конкурентов. А если мы говорим о кондитерском изделии – нужно брать качеством, удовлетворять спрос на хороший продукт и искать своего покупателя.

Выбор благовещенцам предлагают большой. Фото: kaboompics.com

ЕСТЬ ВОПРОС!

А что выберут благовещенцы?

Марина Олеговна, учительница:

– Никогда раньше не задумывалась о любимом сорте хлеба. Мне любой нравится. Это же главное блюдо на столе! Но если выбирать, то пусть будут булки с сыром и чесноком, которые в супермаркетах продаются. Они, наверное, не самые полезные для здоровья – масла там много, соли. Зато как вкусно! Почти полноценный ужин. И пахнет просто восхитительно.

Никита Сергеевич, врач:

– Я человек простой, я люблю бородинский хлеб. Вкусный, красивый, некалорийный. Так сказать, и для кошелька, и для желудка приятно.

Эльвира Анатольевна, эколог:

– Я человек старой закалки, меня приучили уважать любой хлеб, а не выбирать. Но если честно, я люблю бездрожжевой хлеб. Не знаю, почему. Он очень вкусный. Не кислит, как некоторые другие сорта. И еще для организма он полезнее. И детям маленьким можно давать, и самим кушать.

Алексей Михайлович, слесарь:

– Хлеб я не так часто ем. Чаще всего покупаю обыкновенный пшеничный. Его можно есть с вареньем вместо булочек всяких. Очень вкусный у нас багет. Мягкий, воздушный. Бутерброды с ним хорошие получаются.

Анастасия Евгеньевна, домохозяйка:

– Мне нравится, когда хлеб какой-нибудь необычный, с разными добавками. Как-то раз пробовала хлеб с луком – вкусно! Непривычно, конечно. Но вкусно. Часто беру фитнес-хлеб, в котором еще разные зернышки добавляют. Не знаю, что в нем от фитнеса, но мне нравится.

Елена Витальевна, менеджер:

– Я люблю зерновой хлеб с кальцием, только его очень сложно бывает найти. Он грубого помола, с цельным зерном, булочка маленькая по размеру. И вкусно, и удобно!

Борис Викторович, пенсионер:

– Я люблю зерновой хлеб с морковью. Все просто – он самый вкусный! Других вариантов нет.

Иван Александрович, фрилансер:

– Я люблю зерновой. Главное – чтобы там было побольше разных зерен. Я даже специально отбираю. Он вкусный и полезный. В Благовещенске я такого хлеба не видел, но в родном городе любил брать белый хлеб с изюмом. Не булочку, а именно батон. Хорош и с обедом, и с чаем.

Наталья Алексеевна, секретарь:

– Я тоже люблю зерновой. А еще белый дрожжевой, чтобы там дырки большие были. Не знаю, почему – он самый вкусный.