Коронавирус в Приамурье, последние новости на 19 октября 2020: Масочный режим не соблюдаем

Водители автобусы обрабатывают, показала проверка. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области усилили контроль за соблюдением масочного режима. Причиной тому стал скачок заболеваемости в регионе – накануне был побит летний рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки. Только в воскресенье, 18 октября, «ковид» подтвердили у 68 пациентов. Лидирует Свободный, где за сутки вирус нашли у 25 человек.

Маски – на нос!

На выходных сотрудники Роспотребнадзора и управления по развитию потребительского рынка и услуг города Благовещенска проверили, как соблюдается масочный режим в одном из крупных торговых центров города.

- В первую очередь обращаем внимание на соблюдение масочного режима, проверяем наличие дезинфицирующих средств для обработки рук, контактных поверхностей, проведение входного фильтра. Обработка контактных поверхностей должна проводиться каждые 2 часа, генеральная уборка проводится перед сменой, то есть перед открытием магазина с применением дезинфицирующих средств. Организация должна вести журнал уборки, куда заносятся все данные, когда были обработаны поверхности, – рассказала Яна Гудыма, заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Проверка показала, что не все посетители торгового центра соблюдают масочный режим. За такое нарушение предпринимателям, и посетителям грозят штрафы. Физическим лицам предусмотрено наказание на сумму от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, ИП – от 30 тысяч рублей, юридическим лицам – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме этого, некоторые благовещенцы неправильно носят маски, оставляя нос открытым. Надевать маску, по словам специалистов, необходимо так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.

- Выявлены частичные нарушения масочного режима в ТЦ. Четыре человека были без масок. При этом во всех проверенных предприятиях торговли соблюдаются требования в соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, – пояснила Яна Гудыма.

Рейд был направлен на информирование и выполнял просветительскую функцию. Нарушителям масочного режима делали устные предупреждения.

Заразу – из транспорта

В воскресенье специальная комиссия проверила наличие масок у пассажиров при посещении автовокзалов и поездках в общественном транспорте межмуниципального сообщения. В состав комиссии вошли представители регионального минтранса, управления Роспотребнадзора и сотрудники УМВД России по Амурской области.

- Еще весной для всех объектов транспортной инфраструктуры Амурской области разработаны регламенты действий по нераспространению коронавирусной инфекции. Соблюдение вокзалами комплекса мер по борьбе с инфекцией мы контролируем, сейчас нареканий к ним нет. Сегодня наше мероприятие направлено на пассажиров, серьезных нарушений не выявлено, нескольким пассажирам без средств индивидуальной защиты рекомендовано надеть или приобрести маску, люди спокойно реагировали и устраняли замечание, - отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Светлана Попова.

Комиссией разработан график регулярных рейдов по соблюдению масочного режима в транспорте, контроль обязательного ношения масок будет осуществляться на авто- и железнодорожных вокзалах, а также в аэропортах области.

- Автовокзал является точкой отправления и прибытия автобусов областного значения. Сегодня проверили наличие дезинфицирующих средств у водителей, у всех они есть и хорошего качества, межрейсовая обработка салона и мест наибольшего контакта пассажиров с поверхностями в салоне водителями проводится. Были выданы рекомендации двум водителям по организации мест хранения дезсредств, и наличия запаса масок для водителя на весь период поездки, - рассказал представитель Роспотребнадзора Амурской области.

Замминистра Светлана Попова отметила, чтозадача надзорного рейда не выписать штраф или наказать, а исключить цепную реакцию заражения, дисциплинировать жителей области соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

- Сейчас увидеть без масок пассажиров в здании автовокзала уже редкость, люди привыкли к такому ограничению, конфликтов при обслуживании у нас не бывает, если вдруг нет маски у пассажира, мы ему рекомендуем надеть свою маску или направляем приобрести в автовокзале. В билетных кассах, в аптечных киосках и у других арендаторов в вокзале можно приобрести одноразовые маски по 10 рублей, - рассказали в автовокзале города Благовещенска.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На данный момент в Амурской области выявлен 5201 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 3264 человека. Число летальных исходов расходится: по данным управления Роспотребнадзора по Амурской области от коронавируса в регионе скончались 57 человек, по данным портала стопкоронавирус.рф – 60 человек, по данным министерства здравоохранения региона – 62 человека.