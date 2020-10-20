Коронавирус выявили у 67 амурчан, из них 33 – благовещенцы

Необходимость соблюдать масочный режим отпадет еще не скоро. Фото: министерство транспорта Амурской области

В Амурской области коронавирус подтвердили у 67 человек. Примерно половина, 33 человека, заболели в Благовещенске. На втором месте по приросту больных оказался Свободных, где вирус нашли у 13 жителей.

Всего в регионе выявлен 5331 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 3325 человек, умерли 62. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания – в частности, в 47,1% случаев у пациентов наблюдается пневмония. У 48,1% больных имеются симптомы ОРВИ, и только 4,8% болеют бессимптомно.

Врачи продолжают обследовать амурчан, контактировавших с больными. Сейчас проверки проходят 3109 человек, все они изолированы по месту жительства.