Минздрав Приамурья заключил контракт на поставку лекарств для лечащихся от COVID-19 на дому

Больные начнут получать препараты на следующей неделе. Фото: freestocks.org

Губернатор Амурской области Василий Орлов 12 октября поручил оперативно организовать бесплатное обеспечение амурчан, зараженных новой коронавирусной инфекцией, необходимыми лекарственными препаратами. Сегодня министерство здравоохранения региона заключило соответствующий контракт.

Специалисты минздрава в кратчайшие сроки подготовили расчеты необходимых лекарственных средств для обеспечения лекарственными препаратами пациентов в амбулаторных условиях с учетом последней версии методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации. Согласно проведенным расчетам, на приобретение лекарств потребовалось 13,6 млн рублей.

Уже 16 октября из резервного фонда Правительства Амурской области эта сумма была выделена региональному минздраву.

- Мы заключили государственный контракт на поставку лекарственных препаратов. Что касается лекарственного препарата «Фавипиравир»: в настоящее время он находится на регистрации цены, поэтому будет закуплен по окончании проведения этой процедуры. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами пациентов, получающих лечение от COVID-19 на дому, начнется со следующей недели. Ходить за лекарствами никуда не нужно – поликлиники организуют доставку каждому больному, – сообщила и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.