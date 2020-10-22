Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 октября 2020: Зафиксирован еще один летальный исход от COVID-19

Более 3 тысяч исследований на ковид проводится в Приамурье ежедневно. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области за сутки выявили рекордное количество случаев COVID-19 – диагноз подтвердился разом у 105 человек. Однако пугаться не нужно, заверяют в правительстве региона. Просто в статистике начали учитывать бессимптомных больных, которых до этого не считали.

В управлении Роспотребнадзора по Приамурью пояснили, что из этих 105 пациентов у 35 человек заболевание протекает без симптомов. У 58 наблюдаются симптомы ОРВИ, у 12 – пневмония. Всего же в регионе болеют или переболели 5450 жителей.

Количество выздоровевших и скончавшихся от COVID-19 в ведомстве не уточняют. Однако сайт стопкоронавирус.рф сообщает, что за сутки в регионе умер один человек, выздоровел 81 пациент. По данным портала, всего с начала пандемии в Амурской области выздоровели 4801 пациент, умер – 61 человек (ранее и. о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева сообщала о 62 летальных случаях – Ред.).

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