«Твоим близким понравится кутья»: угрожающая реклама масочного режима появилась в Благовещенске

Баннеры установили в наиболее проходимых районах города - рядом с автовокзалом и недалеко от популярного торгового центра Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Новая реклама на улицах Благовещенска вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Все дело в ее содержании – авторы решили с помощью угрожающих намеков напомнить о важности соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Один из плакатов расположен в районе перекрестка улиц Красноармейская и 50 лет Октября. Текст гласит: «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья». Уточним, что кутьей называемся каша, которую традиционно готовят на поминки.

Вторую такую рекламу приметили на улице Мухина, неподалеку от торгового центра «Острова». На фоне фотографии кладбища слова: «Социальная дистанция: выбор за тобой».

Некоторые благовещенцы считают, что за такую рекламу надо увольнять. Фото: www.facebook.com/egamerman

В администрации города пояснили, что установка необычной социальной рекламы была заранее согласована.

– В администрацию Благовещенска обратился арендатор рекламных носителей с предложением разместить социальную рекламу о коронавирусе. На уровне мэра города было принято решение согласовать размещение на пилларсах этих изображений. Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске – очень серьёзная. Количество заболевших растёт, регистрируются летальные случаи. Соблюдение масочного режима в общественных местах, в закрытых помещениях и социальная дистанция сейчас являются главными профилактическими мерами, которые мы должны соблюдать для того, чтобы не допустить распространения инфекции и избежать введения новых ограничительных режимов, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Мнение благовещенцев разделились: кто-то называет такую рекламу неэтичной, а кто-то - резкой, но действенной Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

ЗА И ПРОТИВ

Мнения самих благовещенцев по поводу такой рекламы разделились. Вот что говорят о ней жители города:

«Это правильно. Указана реальность. Чтобы понимали, что происходит в больницах. И как люди болеют. И как теряют своих близких за период пандемии».

«Ну, это уже перебор!»

«Ой, да ладно вам... На трансформаторе тоже написано «не влезай, убьёт», причём прямым текстом, не завуалировано, и ничего... А тут все всполошились».

«Так и спасли маски! Компьютерную томографию сделать не могут, врачей не хватает, люди не могут в больницы попасть, некоторых антибиотиков в аптеке нет».

«На мой взгляд, правильно, может, хоть люди задумаются, что маски нужно носить не в кармане, на подбородке или вообще без неё. Зато сразу, может, задумаются не быть эгоистами».

«Пропаганда на уровне Северной Кореи!»

«Четко, ясно, по факту».

«Как-то грубовато. Люди носят маски и болеют. Кто-то переносит в более лёгкой форме этот вирус, кто-то в более тяжёлой, кто-то, к сожалению, с летальным исходом... А вы такой рекламой даёте понять, что маска 100-процентная защита и если её не надеть, то умрёшь...»