Где в Амурской область сдать тест на коронавирус

Государственные лаборатории работают круглосуточно и без выходных. Фото: pexels.com

Тест на коронавирус без направления от врача в Амурской области можно сдать в четырех лабораториях. Это лаборатории, которые прошли официальную аккредитацию и были допущены для исследования на новую коронавирусную инфекцию. Исследования там проводятся платно.

Три лаборатории находятся в Благовещенске, одна – в селе Черниговка Свободненского района, сообщают в правительстве Амурской области. Список мест, где можно сдать тест на коронавирус в Приамурье, выглядит так:

ООО АмурМЭТ «ЛДЦ Спектр», г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 24/1

ООО «Амур Тест», г. Благовещенск, ул Заводская, 148

ООО «ЛабОст», пер. Св. Иннокентия, 5

Медицинский центр «Согаз Профмедицина», с. Черниговка, Свободненский район

Цены в лабораториях различны. Например, на кровь методом ИФА на антитела IgG и IgM 2200 рублей в одном из таких центров. Мазок горло - нос в другом стоит 1800. Как пояснили в амурском управлении Роспотребнадзора, делать тесты за деньги – это личная инициатива граждан. Так часто поступают те, кто вернулся из отпуска из другого региона России.

Официальный список коммерческих медицинских организаций, допущенных к исследованиям на новую коронавирусную инфекцию, доступен по ссылке -https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php Здесь же можно найти адреса абсолютно всех подобных платных центров в России. Так, в Приморском крае доступны для населения три таких лаборатории. В Хабаровском крае - пять.

По предписанию Роспотребнадзора, по назначению врача такие анализы делают бесплатно. Их обрабатывают в пяти учреждениях. Во первых, в ФБУЗ «Центре гигиены и эпидемиологии в Амурской области». А также в четырех крупных учреждениях, которые подведомственны амурскому минздраву - это Амурская областная инфекционная больница, Амурская областная клиническая больница, Благовещенская городская клиническая больница, Свободненская поликлиника.

Все данные учреждения сейчас работают на пределах своих мощностей: нагрузка на лаборатории превышена в три раза. Исследования ведутся круглосуточно без выходных.