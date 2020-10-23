Коронавирус в Приамурье, последние новости на 23 октября 2020: Как работают поликлиники в пандемию

Все силы направлены на выявление и лечение пациентов с ковидом. Фото: управление Роспотребнадзора по Амурской области

В Приамурье за сутки выявили 103 случая коронавирусной инфекции, из них у 55 наблюдаются симптомы ОРВИ, у 33 – пневмония, у 15 – бессимптомная форма. Всего с начала пандемии в регионе заразились 5553 жителя области. В связи с увеличившимся количеством больных коронавирусной инфекцией и соответственно контактных лиц в Амурской области поликлиническая служба изменила режим работы учреждений.

Так, в будни поликлиники областного центра работают до 21.00, после чего медики возвращаются с выездов и оформляют медицинские документы. По субботам у поликлиник полный рабочий день. Выездные бригады работают и в воскресенье.

- Ощущается нехватка персонала, но наши медики продолжают работу, объем которой увеличился в несколько раз. Мы активно отзываем врачей из отпусков. Сотрудники относятся с пониманием, все задачи выполняются, - говорит и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Возрос и объем проводимых КТ-исследований, поскольку данный метод диагностики применяют для выявления COVID-19 пневмоний, их осложнений, а также для определения степени выраженности и динамики изменений, оценки эффективности проводимой терапии.

- Компьютерные томографы есть не во всех районах области, вследствие чего возникает необходимость транспортировки больных с ковид из районов в областные учреждения здравоохранения, где имеются аппараты компьютерной томографии. Районные медицинские организации обеспечивают доставку больных к месту проведения исследования и назад на специально выделенном санитарном транспорте, с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, - рассказывают в правительстве Приамурья.

Как поясняет и. о. министра здравоохранения, также спецавтомобили медицинских организаций транспортируют пациентов с подтвержденным диагнозом ковид в стационар на госпитализацию. Машина может забирать сразу нескольких больных с идентичным диагнозом, то есть без рисков для них заразить друг друга.

Она также рассказала, что делать, если пациенту, находящемуся дома, сообщили о положительном результате теста на ковид.

- Информация о положительном результате обязательно поступает в поликлинику и врач, конечно же, приедет, чтобы произвести осмотр и назначить лечение. Если врач не приехал сегодня – приедет завтра. Огромная нагрузка – 200-250 амбулаторных больных с ковид. Пересортировка пациентов. В первую очередь – к тем, кто длительно температурит, у кого тяжелая сопутствующая патология, к возрастным пациентам, - говорит Светлана Леонтьева.