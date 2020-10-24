Никакого караоке: Новые ограничения из-за ковида введут в Амурской области с 26 октября

На входе в кафе теперь обязаны проверять температуру. Фото: pixabay.com

В шести городах Амурской области с 26 октября вводятся новые ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- В организациях общественного питания в Благовещенске, Белогорске, Зее, Свободном, Тынде и Шимановске с 26 октября запрещена работ караоке, танцевальных и кальянных зон, - говорится в сообщении. - Кроме того, за одним столом в общем зале могут располагаться не более 10 посетителей при проведении банкетов и торжеств, максимальная одновременная заполняемость посадочных мест в залах обслуживания организации (количество одновременно присутствующих посетителей) не должна превышать 50% таких посадочных мест.

Во всех точках общепита введут «входной» контроль температуры тела посетителей и обеспечат отказ в допуске лицам с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания.

Кроме того, в регионе хотят разгрузить транспорт в часы пик. Для этого всем органам и организациям независимо от формы собственности рекомендовано найти возможности перейти на гибкий график работы сотрудников.