У 112 человек выявили коронавирус в Амурской области

За неделю новые случаи ковида подтвердили в Благовещенске – 184, в Свободном – 98, в Сковородинском районе – 51, в Тынде – 44. Фото: из архива КП Благовещенск

За сутки 26 октября в Приамурье подтвердили 112 новых случаев коронавирусной инфекции. У 67 заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ, у 27 – пневмония, у 18 – бессимптомная форма. Всего в регионе зарегистрировано 5983 случая коронавируса, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Между тем, федеральный портал стопкоронавирус.рф, информирует о 73 выздоровевших за сутки. Таким образом, с начала пандемии поправились 5148 человек. Количество летальных исходов не изменилось и равно 61, хотя ранее в министерстве здравоохранения Амурской области сообщали о 62 смертях от COVID-19.

Всего за последнюю неделю в регионе подтвердили 546 случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Благовещенске – 184, в Свободном – 98, в Сковородинском районе – 51, в Тынде – 44. В остальных городах и районах области новых случаев значительно меньше (см. «Только цифры»). Под медицинским наблюдением находится 5 617 человек, бывших в контакте с больными COVID-2019.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса за неделю:

- г. Благовещенск – 184 случаев;

- г. Свободный – 98 случаев;

- Сковородинский район – 51 случай;

- г. Тында – 44 случая;

- г. Белогорск – 28 случаев;

- Тамбовский район – 23 случая;

- Серышевский район – 21 случай;

- г. Зея – 15 случаев;

- Селемджинский район – 11 случаев;

- г. Шимановск – 10 случаев;

- г. Райчихинск – 3 случая;

- Зейский район – 10 случаев;

- Октябрьский район – 10 случаев;

- Магдагачинский район – 7 случаев;

- Михайловский район – 6 случаев;

- Благовещенский район – 5 случаев;

- Архаринский район – 1 случай;

- Завитинский район – 3 случая;

- Мазановский район – 3 случая;

- Константиновский район – 3 случая;

- Бурейский район – 2 случая;

- Ромненский район – 2 случая;

- Тындинский район – 2 случая;

- Шиманоский район – 2 случая;

- Ивановский район – 1 случай;

- Свободненский район – 1 случай.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области