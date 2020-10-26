У 112 человек выявили коронавирус в Амурской области

За неделю новые случаи ковида подтвердили в Благовещенске – 184, в Свободном – 98, в Сковородинском районе – 51, в Тынде – 44. Фото: из архива КП Благовещенск
За сутки 26 октября в Приамурье подтвердили 112 новых случаев коронавирусной инфекции. У 67 заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ, у 27 – пневмония, у 18 – бессимптомная форма. Всего в регионе зарегистрировано 5983 случая коронавируса, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
Между тем, федеральный портал стопкоронавирус.рф, информирует о 73 выздоровевших за сутки. Таким образом, с начала пандемии поправились 5148 человек. Количество летальных исходов не изменилось и равно 61, хотя ранее в министерстве здравоохранения Амурской области сообщали о 62 смертях от COVID-19.
Всего за последнюю неделю в регионе подтвердили 546 случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Благовещенске – 184, в Свободном – 98, в Сковородинском районе – 51, в Тынде – 44. В остальных городах и районах области новых случаев значительно меньше (см. «Только цифры»). Под медицинским наблюдением находится 5 617 человек, бывших в контакте с больными COVID-2019.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи коронавируса за неделю:
- г. Благовещенск – 184 случаев;
- г. Свободный – 98 случаев;
- Сковородинский район – 51 случай;
- г. Тында – 44 случая;
- г. Белогорск – 28 случаев;
- Тамбовский район – 23 случая;
- Серышевский район – 21 случай;
- г. Зея – 15 случаев;
- Селемджинский район – 11 случаев;
- г. Шимановск – 10 случаев;
- г. Райчихинск – 3 случая;
- Зейский район – 10 случаев;
- Октябрьский район – 10 случаев;
- Магдагачинский район – 7 случаев;
- Михайловский район – 6 случаев;
- Благовещенский район – 5 случаев;
- Архаринский район – 1 случай;
- Завитинский район – 3 случая;
- Мазановский район – 3 случая;
- Константиновский район – 3 случая;
- Бурейский район – 2 случая;
- Ромненский район – 2 случая;
- Тындинский район – 2 случая;
- Шиманоский район – 2 случая;
- Ивановский район – 1 случай;
- Свободненский район – 1 случай.
По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области