Коронавирус в Приамурье, последние новости на 26 октября 2020: Новый госпиталь развернут в Благовещенске

Принимать пациентов начнут 28 октября. Фото: правительство Амурской области

Амурская область продолжает ставить новые коронавирусные рекорды - хотя в этой гонке лучше бы прийти последними. За прошедшие сутки зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19, вирус выявили у 112 человек. Всего в регионе выявили 5983 заразившихся с начала пандемии.

В связи с напряженной ситуацией было принят открыть новый провизорный госпиталь. На площадях областного кожно-венерологического диспансера появятся 100 коек для больных с пневмонией.

- Госпиталь передаётся в оперативное пользование Амурской областной клинической больнице. Сюда будут поступать пациенты со среды, 28 октября. Сейчас идёт переоснащение, снабжаем необходимым оборудованием, завозим медикаменты, добавляем кровати, укомплектовываем штат. Провизорный госпиталь будет действовать, пока ситуация не нормализуется, - пояснил главврач АОКБ Евгений Тарасюк.

В этом провизорном госпитале будут получать лечение пациенты с пневмонией лёгкой и средней тяжести без подтверждённого диагноза COVID-19, и пациенты на долечивании, которые пролечились в инфекционном госпитале и имеют отрицательные тесты на COVID-19.

- Информацию мы получили в пятницу. В субботу-воскресенье начали подготовку провизорного госпиталя, завтра он уже будет готов, - рассказала руководитель нового провизорного госпиталя Лилия Трусова.

Госпиталь на площадях областного кожно-венерического диспансера станет 17-м провизорным госпиталем, развёрнутым в Приамурье.