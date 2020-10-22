Второй мобильный технопарк в Приамурье отправился в путешествие по региону

Второй в регионе мобильный технопарк «Кванториум» отправился в рейс по районам Амурской области. Ожидается, что за время работы передвижной лаборатории ее успеют посетить около трех тысяч школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Здесь ребят ждут интересные задания, необычные конкурсы и творческие уроки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

«Второй амурский технопарк на колесах свяжет шесть поселений: Новокиевский Увал, Ромны, Новобурейский, Талакан, Архара, Завитинск. Три тысячи школьников смогут принять участие в различных мероприятиях мобильного технопарка: конкурсах, фестивалях, мастер-классах», - говорится в сообщении пресс-службы.

Мобильный «Кванториум» сделан на базе автомобиля «КамАЗ» по индивидуальному техническому заданию. Благодаря крупным колесам и внутренним механизмом повышенной мощности мобильная лаборатория обладает повышенной проходимостью.

Напомним, первый «Кванториум» поступил в Амурскую область в 2019 году и приступил к работе по маршруту Возжаевка, Екатеринославка, Константиновка, Поярково, Тамбовка, Березовка. Охват составил около 1,2 тысячи посетителей.

Детские технопарки «Кванториум» - это площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Они создаются по распоряжению президента России Владимира Путина в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» государственной программы «Развитие образования», которая реализуется в России с 2017 года.