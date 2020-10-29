Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 октября 2020: Военных медиков направили на помощь амурским врачам

В поликлиниках такой картины уже не увидишь: медосмотры - остановлены, без масок - нельзя. Фото: правительство Амурской области

Врачей из федеральных учреждений, в том числе с привлечением личного состава и медицинских сотрудников Министерства обороны, направили в Амурскую область. Об этом президенту Владимиру Путину 28 октября сообщили в ходе совещания с членами Правительства РФ.

- Для оказания помощи субъектам Российской Федерации у нас организованы на федеральном уровне бригады специалистов из федеральных учреждений, в том числе с привлечением личного состава и медицинских сотрудников Министерства обороны. В настоящее время такие специалисты работают в Амурской области, Республике Алтай, Республике Абхазия, Алтайском крае, Республике Крым, городе Севастополе, Иркутской, Курганской областях, направлены специалисты в Омскую область, отчиталась о ситуации зампред правительства Татьяна Голикова.

По её словам, в России помощь ковидным больным оказывают почти 82 тысячи врачей, 128 тысяч медицинских работников и 58 тысяч младшего медицинского персонала. Привлечено более 24 тысяч студентов вузов и колледжей, более 11 тысяч ординаторов и 500 педагогов.

Инфографика: Yandex.ru Данные: Стопкоронавирус.рф

- Ситуация продолжает осложняться, - также отметила Татьяна Алексеевна. - Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет один процент, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно. На конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная и в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания.

К какой именно категории относится Амурская область, не уточняется. Однако читатели могут самостоятельно сделать выводы, взглянув на актуальную статистику управления Роспотребнадзора Приамурья. В частности, за 28 октября выявлено 111 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 1,8 %. У 64 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (58%), у 17 – бессимптомно (15%), у 30 – в виде пневмонии (27%). С нарастающим итогом зарегистрировано 6 203 случая.