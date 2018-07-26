Амурчанам предлагают насладиться фильмами прямо под открытым небом

26 Июль 02:00 2018-07-26T01:28:10+03:00

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Всемирный фестиваль уличного кино - это ежегодное мероприятие, на котором любители искусства могут посмотреть самые интересные и необычные короткометражные фильмы. Фестиваль проводится с 2014 года.

«Фестиваль уже объединил более 300 городов и территорий по всему миру, включая 62 субъекта РФ. Этот некоммерческий проект - наиболее эффективный в стране лифт для молодых кинематографистов. Их работа в считаные дни становится предметом обсуждения сотни тысяч зрителей. К 2016 году фестиваль поддержали Эмир Кустурица, Никита Михалков, Павел Лунгин, Владимир Познер, культурные и общественные деятели по всему миру», - сообщается на сайте Амурского областного дома народного творчества.

Программу составляют при участии экспертов ведущих российских киноакадемий. Каждый год в отборе участвуют более 700 короткометражных фильмов. В нынешнем году фестиваль пройдет более чем в 150 городах российских и 50 зарубежных. В Благовещенске мероприятие пройдет второй раз. Амурчане увидят восемь короткометражек молодых отечественных режиссеров (смотрите «Конкретно»). После просмотра зрители смогут проголосовать за понравившуюся картину. Вход свободный. Для зрителей старше 16 лет.

Сквер АОДНТ

ул. Ленина, 167

27 июля в 21.00

КОНКРЕТНО

Конкурсная программа фестиваля уличного кино

«Суперприз»

Режиссер Константин Челидзе

Счастливый охранник едет домой на выигранном в лотерею «Смарте». Для него эта перевязанная бантом машинка - триумф всей жизни! Главному герою не терпится поделиться радостью победы, но случайных встречных его «суперприз» не воодушевляет. Однако победитель готов на все, чтобы добиться радости в ответ.

«Половинки»

Режиссер Байбулат Батуллин

За три дня до свадьбы к Евгению загадочным образом примагничивается незнакомка. Все попытки разъединить молодых людей безуспешны. Но разве стоит из-за этого отменять долгожданную свадьбу? Жених и невеста старательно делают вид, что ничего особенного с ними не случилось. Однако игнорировать намертво приклеенную девушку с каждым днем становится все труднее.

«Кругосветка»

Режиссер Александр Фомин

Он и она живут счастливо, учатся, грезят кругосветным путешествием. Неудачный прыжок с парашютом рушит их планы: паралич на всю жизнь приковывает ее к кровати. Но у любви на все свои планы. Понимая, что дальше откладывать нельзя, они пускаются в кругосветку, о которой так долго мечтали.

«Цугцванг»

Режиссер Сергей Рамз

Финальный матч коммерческого турнира по классическим шахматам должен пройти ожидаемо: многолетний чемпион ежегодно снимает кассу, легко обыгрывая всех претендентов. Но в этом году очередной соперник приготовил необычную стратегию...

«Успех»

Режиссер Валентин Сунцов

Два героя начинают утро - каждый в своей квартире. Один - образец успеха. Уверенный взгляд, дорогое авто, коллекция наручных часов… Второй - его полная противоположность. Казалось бы, ничего не предвещало оригинальной развязки.

«Я тебя вижу»

Режиссер Денис Кудрявцев

Угоняя автомобиль с крупной суммой денег, она не знала, что на заднем сиденье будет пассажир. Абсолютно слепой парень, которому совсем скоро предстоит важная операция.

«Темная ночь»

Режиссер Иван Плечев

По Москве в бешеном темпе распространяется эпидемия неизвестного вируса, превращающего людей в зомби. В городе начинается паника, объявлено военное положение. В это время бывалый таксист везет беременную женщину из Подмосковья. Их случайными попутчиками в нелегком пути к спасению становятся трусливый полицейский и пьяный бизнесмен.

«Ой!»

Режиссер Алла Елисеева

Остросоциальная комедия о невесте, запертой в туалете загса.