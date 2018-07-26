Большая вода в Приамурье нанесла миллиардный ущерб

26 Июль 05:33 2018-07-26T05:37:51+03:00

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В Амурской области подсчитывают сумму ущерба от июльского паводка. Только по предварительным данным он составил около миллиарда рублей. Ущерб, нанесенный транспортной инфраструктуре области, составляет порядка 400 миллионов рублей: паводок повредил, по меньшей мере, 40 участков автомобильных дорог, восемь мостов. Также в некоторых селах подтопило 29 жилых домов, 380 приусадебных участков.

Однако больше всего от природной стихии пострадала сельскохозяйственная отрасль - здесь убытки в пределах 1,2 миллиарда рублей. По оперативным данным районных администраций, всего пострадало 123 тысячи гектаров - это 9,7% от общей площади посевов области. Посевы одной только сои затопило на 109 тысячах гектаров, а зерновых - на 10,3 тысячи гектаров. Кроме того, 19,2 тысячи гектаров посевов были побиты градом, и еще 8% пострадали от переувлажнения.

Самый большой урон паводок нанес жителям Мазановского района, где вода зашла в огороды и дома местных жителей, оказались размытыми дороги и мосты. Там до сих пор продолжается ликвидация последствий. В поселке Зазейском из-за большого подъема воды оказались отрезанными от цивилизации 20 человек. Им оказывали помощь спасатели. А в Сергеевке пожарные строили дамбы из мешков с песком для защиты села от паводка. Спасателям также приходится работать и в других населенных пунктах области, которым угрожает большая вода.

К слову, 26 июля в Амурской области будет работать министр МЧС России Евгений Зиничев. План его работы был расписан на день. За это время он должен провести облет территорий региона, которые пострадали от паводка, принять участие в заседании рабочей группы правительственной комиссии и в заседании КЧС Амурской области. К слову, на очередном совещании в областном правительстве, в пятницу, должны рассмотреть вопрос продления режима ЧС. Напомним, в регионе его ввели 20 июля, а затем продлили до 27 числа.

КСТАТИ

Напомним, в региональном правительстве утвердили порядок оказания материальной помощи гражданам из пострадавших населенных пунктов. Амурчане, в чьи дома зашла вода выше уровня пола, получат 30 тысяч рублей из резервного фонда Приамурья. Еще по 30 тысяч на одно пострадавшее домовладение выделят резервные фонды районов. По 10 тысяч рублей получат семьи, утратившие свой урожай. Адресная социальная помощь - 10 тысяч рублей на одну семью - будет оказана в связи с утратой жизненно необходимого имущества.