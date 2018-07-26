Глава МЧС Евгений Зиничев: Ситуация в Приамурье лучше, чем в Забайкалье

26 Июль 11:40 2018-07-26T11:46:54+03:00

Вместе с врио губернатора области Василием Орловым он облетел на вертолете Благовещенский район и побывал на набережной Амура

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Ситуацию с прохождением паводка в Амурской области проверил новый министр МЧС России Евгений Зиничев. Сегодня, 26 июля, он работал в нашем регионе. Вместе с врио губернатора Василием Орловым он облетел территорию Благовещенского района на вертолете, а также побывал на набережной Амура в областном центре. После этого в правительстве области прошло заседание комиссии по ЧС.

По словам Евгения Зиничева, по сравнению с соседним Забайкальем ситуация в Амурской области выглядит лучше. У нас паводок больше всего ударил по сельскому хозяйству и дорогам.

- Мы были готовы к негативному развитию ситуации. На прошлой неделе был объявлен региональный режим ЧС, это было связано с сообщением о прохождении циклона по территории области. К счастью, он обошел Приамурье стороной. В настоящее время ситуация находится под контролем, - отметил врио губернатора области Василий Орлов.

Как сообщают в областном правительстве, основной гребень паводка в течение недели будет проходить территорию региона и выйдет на ЕАО и Хабаровский край. Тем не менее местные власти и спасатели готовы к неожиданностям, если вдруг ситуация на реках Приамурья ухудшится. Всего по последним данным в области с начала паводка подтопило 34 жилых дома, 694 приусадебных участка, 40 участков дорог, 8 мостов и водопропускных сооружений на дорогах. Со 176 огородов вода уже ушла.

Как отметили на КЧС, есть ряд вопросов, в которых области необходима помощь федерального правительства. В частности, речь идет о сельском хозяйстве.

- В связи с переувлажнением почвы, выходом воды на поля погибли посевы зерновых. Ущерб сельскохозяйственной отрасли составил порядка 1,2 миллиарда рублей, - рассказал зампред правительства области Алексей Венглинский. - Также значительный урон был причинен транспортной инфраструктуре. Затраты на восстановление дорог на данный момент составляют около 500 миллионов рублей. В связи с чем просим оказать поддержку в вопросе выделения денежных средств из федерального бюджета.

Что касается дорог, то, по словам министра транспорта Приамурья Александра Зеленина, сейчас два населенных пункта не имеют транспортного сообщения. Ремонт и восстановление проезда начнется после схода воды. Силы и средства у региона на это есть.

КСТАТИ

Напомним, ранее сообщалось, что амурчане, у которых вода подтопила дома и уничтожила урожай, получат компенсацию.

- На данный момент комиссиями по определению размера вреда в муниципальных образованиях продолжается обследование в зонах чрезвычайной ситуации. В срок до 10 августа планируется завершить работу по актированию пострадавших жилых домов, до 20 августа - по актированию участков с погибшим урожаем, - пояснил Алексей Венглинский.