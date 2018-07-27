Пограничное состояние: как амурчане живут в приграничных сёлах и помогают задерживать нарушителей

27 Июль 02:07 2018-07-27T02:22:24+03:00

Уже года три Любовь Николаевна Елагина входит в состав местной добровольной народной дружины. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Всего в области насчитывается более 40 таких сёл. В одном из них побывал корреспондент «КП» [фото]

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Село Марково Благовещенского района мало чем отличается от других подобных в Приамурье - те же тихие улочки, море зелени, деревянные дома да парочка пятиэтажек. Но есть одно «но» - на въезде вас обязательно остановят у шлагбаума и попросят предъявить паспорт. А все потому, что Марково стоит в приграничной зоне. И порядки тут тоже особые - приграничные. Всего в области более 40 таких приграничных сел. Как живется людям рядом с колючей проволокой, выяснял корреспондент «КП».

Болтун - находка для дружинника

Сегодня машины у КПП встречали не только люди в погонах, но и улыбчивая Любовь Николаевна Елагина - директор сельского Дома культуры. Уже года три Любовь Николаевна входит в состав местной добровольной народной дружины, куда ее привело желание держать село в порядке. От защиты госграницы женщину не удерживают ни семья, ни работа, ни даже огород.

Границу охраняют не только люди. но и их четвероногие друзья. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Дружинники помогают проверять документы у въезжающих, следят за порядком в селе, патрулируют границу. Бывало, что в село захаживали и подозрительные личности - дружинники тут же сообщали о них пограничникам.

- Обычно приезжают люди в деревню и куда идут? В Дом культуры! Начинают спрашивать: «Где у вас почта, где у вас еще что-то?». Естественно, мы сразу реагируем. Сообщаем на заставу, что ходит такой товарищ. Они его задерживают и проверяют, - не без гордости рассказывает амурчанка.

В добровольные помощники пограничников идут люди разных возрастов и сословий. Часто можно увидеть добровольца со значком дружинника и казацкими погонами.

Всего в области более 40 таких приграничных сел. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Наша дружина насчитывает 35 человек. В эти 35 человек входят девять казаков. Я сам - атаман Благовещенской станицы. Мои предки когда-то поселились здесь и начали охранять границу. Наверное, зов души меня привел, - поделился дружинник Эдуард Тихонов.

Я б в дружинники пошел

Стать дружинником просто, рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ России по Амурской области Александр Чулков. Нужно только быть гражданином России, быть совершеннолетним и подать заявление. Специалисты отберут достойных кандидатов. Все дружинники проходят обучение - изучают не только принципы пограничной службы, но и приобретают практические навыки. Например, учатся «читать» следы - сколько человек прошло, в каком направлении. И, разумеется, следят за границей.

А еще среди дружин проводят некое соревнование - кто больше задержал нарушителей. В прошлом лучшими стали добровольцы Шимановского направления. Чуть-чуть от них оторвались добровольцы райчихинцы.

Все дружинники проходят обучение, например, учатся «читать» следы. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Пропуск на речку

Заведующая библиотекой Любовь Валентиновна Кравченко живет в Маркове с 1982 года. Жизнь в приграничном селе, по ее словам, не приносит каких-то особенных ограничений.

- Ограничений и проблем, слава богу, нет. Как-то был момент, когда проезд в село был по пропускам - некий дискомфорт мы ощущали. Родственникам нужно было пропуска оформлять. А сейчас въезд по паспортам, - говорит Любовь Валентиновна.

Систему пропусков отменили в конце прошлого года. С тех пор в приграничные села попасть проще простого. Единственное, что доставляет неудобство - речка находится «за проволокой». И для похода на Амур уже потребуется пропуск. Впрочем, неудобство относительное: документ приходится ждать недели две, зато действует он три года.

- Просто не каждый хочет возиться, - полагает Любовь Кравченко.

К слову, и жители Маркова, и пограничники говорят - взаимопонимание у всех полное. Пограничники приходят на помощь сельчанам - идет ли речь об участии в праздниках или поимке забредшей «за проволоку» корове.

- Если вдруг корова уйдет за проволоку - наряд отреагирует, найдет. Определит хозяина и вернет ему животное, - говорят пограничники.

А нет ли там нарушителя на границе? Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Сельчане тоже помогают хранителям рубежей - в основном информацией.

- Местное население практически везде оказывает посильную помощь. По поступившей информации задерживали нарушителей. Не бывает «липовой» информации. Вся информация конкретная и неплохая, - рассказывает Александр Чулков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В приграничных населенных пунктах Амурской области создано 40 добровольных народных дружин. Общая численность дружинников составляет более 500 человек.

В прошлом году с помощью дружинников задержали более 150 нарушителей пограничного режима. В этом году цифры немного скромнее - два нарушителя госграницы и 14 нарушителей режима.

Чтобы сбить с толку следопытов, нарушители часто прибегают к хитрости. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

КСТАТИ

Чтобы сбить с толку следопытов, нарушители часто прибегают к хитрости. Например - используют «коврики» из палок, чтобы не оставлять следы. Или используют фальшивые подошвы. А некоторые умельцы даже делают «тапочки» из копыт животных!